Prisión para el detenido por el 'crimen del fumadero' de Cabezo de Torres

Raúl Hernández Martes, 5 de agosto 2025, 16:01 | Actualizado 17:18h.

La Guardia Civil investiga la posible implicación de al menos tres personas en el crimen de David Valera, alias 'El Lucero', cuyo cuerpo fue localizado el pasado domingo por la tarde con el cuello rajado y oculto en el interior de un baúl en el salón de una vivienda del centro de Cabezo de Torres, que era usada como fumadero de coca en base.

El único detenido hasta ahora, José Muelas, de 54 años y propietario del inmueble, ingresó en prisión este martes tras la decisión de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia. Permanecerá en la cárcel de forma comunicada y sin fianza al estar investigado por un delito de homicidio/asesinato.

Sin embargo, fuentes próximas al caso confirman que los agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil trabajan con la hipótesis de que no actuó solo. Se investiga el papel que habrían tenido otras dos personas, también relacionadas con el mundo del consumo de estupefacientes, que fueron vistas en el piso en los días previos al hallazgo.

Uno de los vecinos del edificio, que reside justo enfrente, aseguró a LA VERDAD que David 'El Lucero' no era habitual de esa vivienda. «Fumaba base y tenía problemas de adicción, pero no iba a ese fumadero. Vivía en Las Cumbres, con su familia. Creo que esta fue la primera vez que vino… y se lo cargaron», afirma. Según este testigo, en el piso estuvieron en esos días El Muelas y otros dos hombres, «todos del mundillo». Pudo haber una discusión por una deuda: «No creo que Muelas lo matara. No lo veo capaz, pero a los otros…».

El inmueble donde ocurrió el crimen llevaba tiempo siendo foco de quejas vecinales. Hace aproximadamente un año, la Guardia Civil realizó una redada en la misma vivienda. «A partir de ese momento ya no se vendía, solo iban a fumar base. Pero seguía siendo un trasiego constante. Subías, le dabas algo y te dejaba fumar», relata el vecino. Las discusiones por el reparto de droga, gritos a cualquier hora y entrada y salida de consumidores era habitual. «Había veces que a alguno se le hacía de día y lo veía desde mi casa en el balcón doblado, sin moverse, a pleno sol, como los que fuman fentanilo».

David Valera, de 48 años, había estado en tratamiento en Proyecto Hombre y según su entorno, «estaba mejorando» en su adicción a las drogas. Recientemente, había encontrado un trabajo como electricista. A pesar de su mejoría, su pista se perdió el pasado viernes. Su expareja fue la última persona que habló con él. El sábado seguía sin noticias y lo buscó por toda la zona. Nadie le advirtió de que podría estar en ese piso.

El hallazgo del cuerpo se produjo el domingo después de que la Guardia Civil recibiera una alerta por el fuerte olor que salía de la vivienda. El cadáver, con el que 'El Muelas' estuvo conviviendo al menos dos días, presentaba un corte profundo en el cuello y estaba oculto en una especie de arcón, en apariencia, a la espera de encontrar la manera de deshacerse del cuerpo.