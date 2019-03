«Invertir tiempo en los demás es un regalo para ti mismo» La cooperante de 'La Caixa' y subdirectora de una oficina de la entidad, Marian Cabrera. / J.M.R / AGM Acción Solidaria - Obra Social 'la Caixa' La cartagenera, que trabaja en la Fundación 'la Caixa', invierte sus semanas de vacaciones en un proyecto de voluntariado MARTA SEMITIEL Murcia Viernes, 22 marzo 2019, 14:41

Son las personas normales las que hacen cosas extraordinarias. Al menos así se intuye al hablar con Marian Cabrera, subdirectora de una de las oficinas de Caixabank en Cartagena y, cada vez que su empleo se lo permite, cooperante internacional. Se define a sí misma como una mujer «social, intrépida y generosa», y será cierto cuando, por tercera vez en su vida, este mes de septiembre se embarca en una aventura de voluntariado en Barranquilla (Colombia), gracias al Programa de Voluntariado Internacional CooperantesCaixa que la fundación destina a sus empleados.

-¿Qué va a hacer en Barranquilla?

-Me voy a colaborar con el proyecto de la ONG Pies Descalzos. Allí daremos, durante tres semanas, clases de emprendimiento y educación financiera a niños de entre 12 y 15 años y a sus padres.

-¿Y por qué invertir sus vacaciones en hacer voluntariado?

-Porque es muy gratificante. Es la tercera vez que lo hago y lo mejor es la gente que conoces, el ambiente que vives, descubrir nuevas culturas... Siempre que lo he hecho me he vuelto con una mochila cargada de experiencias que no las hubiera tenido quedándome aquí. Ver esas sociedades hace que te sientas muy agradecida por todo lo que tienes y te vuelves cargada de energía.

-¿Qué es lo peor de este tipo de voluntariado?

-Para mí lo peor es el miedo que te entra antes de irte por no saber si vas a estar a la altura, no saber si lo vas a hacer bien... Lo demás es secundario. No hay que tener miedo a las enfermedades o a las comidas, merece mucho la pena.

-¿Alguna vez ha pensado en irse solamente con billete de ida?

-No, porque estoy muy apegada a mi Cartagena, pero eso no quita que, si en algún momento me prejubilo, me fuera a pasar más tiempo por ahí haciendo labores de voluntariado; a lo mejor durante seis meses al año o algo así. El trato con la gente es de las cosas que más me gustan, estudié Derecho pero, cuando empecé a trabajar en 'la Caixa', descubrí que estar en contacto con las personas es muy gratificante. Por eso me encantan estas experiencias, y me da lo mismo el proyecto al que me destinen, lo más importante es salir de tu zona de confort y meterte en otro círculo que te haga crecer.

-¿Por qué invitaría a la gente a probar el voluntariado?

-Porque te enriquece. Tenemos tantas horas al día que desaprovechamos que, regalar dos o tres horas a la semana, te sube las endorfinas... Invertir tiempo en los demás es también un regalo para ti mismo, y es necesario, porque formas parte de una sociedad y esa sociedad necesita de tu ayuda. Si yo estuviera en el lado contrario, también me gustaría que me ayudasen.

-¿Cómo quiere acabar esta entrevista?

-Dando las gracias a 'la Caixa', porque el dinero que recauda con nuestro trabajo y nuestra colaboración lo utiliza para ayudar a muchas ONG y a financiar programas que aportan mucho beneficio social.