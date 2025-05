Inocencio Arias: «Hay que ser valientes, España tiene que gastar más en defensa»

Inocencio Arias (Albox, 1940) ingresa hoy, jueves, en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de la Región de Murcia. En el acto, que tendrá ... lugar a las 17.30 h en el Colegio de la Abogacía de Murcia, el exdiplomático tomará posesión como académico con el discurso 'De Floridablanca a Trump pasando por Franco', sobre las relaciones hispanoestadounidenses a lo largo de la historia.

–Trump en la Casa Blanca, de nuevo. Guerra de aranceles con China y con la UE. La invasión de Ucrania por Rusia. Los ataques de Israel en Gaza... ¿No echa de menos seguir en activo en un momento así?

–El momento es apasionante desde un punto de vista profesional. Pero, al mismo tiempo, es también lúgubre y pesaroso. Los problemas a los que se tiene que enfrentar el mundo ahora mismo, los más candentes, los que derraman más sangre, no tienen una solución fácil o sencilla.

–Con todos estos escenarios, ¿las políticas de Donald Trump aportan más inestabilidad?

–Trump es un personaje inquietante. Ha montado una guerra arancelaria en el tema comercial. Y, en el tema estrictamente político, ha tenido una conducta hacia Ucrania ambigua, cuando no totalmente nefasta. La escena del Despacho Oval, cuando él y su vicepresidente humillaron al presidente Zelenski, es algo que yo no he visto en cuarenta y cuatro años de diplomacia. Y, luego, estaba legitimando a Putin, adoptando posturas cercanas a las suyas.

CONFLICTO EN GAZA «Entiendo que Israel se defienda, pero creo que las represalias están durando demasiado»

–Aunque el foco de la actualidad cambia casi por horas, estos últimos días se vuelve a mirar a Israel y a sus ataques en Gaza, ¿qué le parece la respuesta del Gobierno de Netanyahu?

–Israel tenía todo el derecho y toda la razón de darle un escarmiento a Hamás (tras los atentados del 7 de octubre de 2023), pero creo que las represalias están durando demasiado tiempo. Los terroristas de Hamás hicieron algo inaudito, criminal, canallesco. Que Israel se defienda, yo lo entiendo. Ahora, que se exceda, que prolongue las represalias o que no deje entrar ayuda alimentaria, yo lo censuro y lo critico, estoy totalmente en contra.

–¿Qué le parece la postura del Gobierno español, muy crítico con Israel?

–Que el Gobierno español reconociera al Estado palestino no me parece que se hiciera mal. Pedro Sánchez es inoportuno a la hora de tomar decisiones porque las toma en función de sus intereses personales. No porque tenga una compasión exagerada por la suerte de los palestinos, que merecen tenerla, sino por hacer algo que resulte favorable electoralmente o hacer algo que es una cortina de humo para atraer la atención de problemas internos de España que lo están acosando. Dentro de su carencia total de escrúpulos, no le importa.

POLÍTICA EXTERIOR «Pedro Sánchez toma las decisiones en función de sus intereses personales»

–¿Echa en falta un liderazgo fuerte como Unión Europea y, en general, la presencia de figuras políticas de más talla?

–Por supuesto, pero es que la Unión Europea, en esto como en todo, está dividida. Por ejemplo, Hungría y Eslovaquia no quieren que se les sigan aplicando las sanciones a Rusia, quieren amigarse con Putin. Hay otro grupo al que no le importa que se impongan sanciones, pero que es rácano a la ahora de gastarse el dinero. Y otro, sin embargo, que no vacila en seguir con las sanciones y que, además, está dispuesto a rearmarse y a gastarse el dinero en defensa. España está entre los segundos: hay una lista confeccionada por un instituto alemán, el Instituto Kiel, y España, de 26 países, está en el 21 de contribuyentes a Ucrania.

–¿Cree que España tiene que gastar más en defensa, rearmarse, como señalan la UE y la OTAN?

–España está en el puesto 31 de 31 de la OTAN. Gastamos el 1,24%, cuando en el año 2014 nos comprometimos a gastar un 2% en unos pocos años. Han pasado 11 años y ahora Sánchez anuncia que para el año 29 nos estaremos gastando el 2%. Pero es que, para entonces, la OTAN quiere que nos gastemos el 3,5%. ¿A quién teme Sánchez? Hay que ser valientes y decirle a los españoles que hay que gastar más en defensa.