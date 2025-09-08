El incendio de una casa en Ricote en el que murieron tres personas se encamina a juicio con cuatro investigados El abogado de la familia de las víctimas advierte de que existe el riesgo de que el caso se archive por falta de pruebas directas pese a la «abrumadora» prueba indiciaria

Raúl Hernández Lunes, 8 de septiembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

El trágico incendio ocurrido en la madrugada del 8 de mayo de 2024 en Ricote, en el que murieron tres personas —una mujer de 88 años, su pareja de 91 y el hijo de ella, de 60—, encara este mes un momento decisivo. La instrucción del caso ha concluido y el Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza ha abierto juicio de Tribunal de Jurado en su fase intermedia con cuatro investigados del pueblo y ha fijado para el próximo 24 de septiembre una vista previa en la que se decidirá si el procedimiento continúa hacia un juicio con jurado o si, por el contrario, se archiva.

La Guardia Civil sostiene desde el inicio que el fuego fue provocado desde el exterior de la vivienda y lo vincula con un posible ajuste de cuentas por una deuda de drogas. Una pintada hallada en una puerta lateral con la frase 'Wachi paga cabrón' —que hacía alusión al apodo de una de las víctimas— apuntó desde el principio hacia esa línea de investigación, tal y como adelantó LA VERDAD en mayo del año pasado.

El abogado de la familia de los fallecidos, Pablo Cuesta, asegura que los indicios son «abrumadores» contra uno de los sospechosos, a quien se atribuye la autoría de la pintada tras una pericial caligráfica. En esta vistilla, la Fiscalía y la acusación particular fijarán la calificación jurídica de los hechos. La Fiscalía decidirá si acusa —por homicidio o asesinato— o si solicita el archivo por falta de pruebas directas, mientras que el abogado de la familia, Pablo Cuesta, ya ha anunciado que pedirá que se califiquen como asesinato al entender que existió alevosía y concurren tres víctimas mortales. Además, las partes pueden plantear diligencias de investigación complementarias, mientras que las defensas podrán pedir que la causa se archive.

Cuesta insiste en que los indicios son «abrumadores» contra uno de los sospechosos, a quien se atribuye la autoría de la pintada tras una pericial caligráfica. «La pintada estaba fresca cuando comenzó el incendio; un minuto después ya ardía la casa», explicó.

No obstante, el letrado advierte de que la Fiscalía podría optar por no acusar y que el juez de instrucción incluso decida archivar la causa en esta fase intermedia. «Sería una barbaridad que un crimen tan horrendo quedara impune», subrayó.

Los cuatro investigados, vinculados presuntamente al menudeo de drogas en la zona, fueron detenidos la pasada primavera, pero quedaron en libertad tras declarar. El 24 de septiembre, la vista previa determinará si el procedimiento continúa hacia el juicio con jurado en la Audiencia Provincial o si, por el contrario, el caso se archiva.