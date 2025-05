Hallan posibles restos humanos en la nave de Librilla donde buscan a los dos africanos desaparecidos

Alicia Negre Murcia Jueves, 8 de mayo 2025, 13:41 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha localizado posibles restos humanos en la nave de Librilla en la que llevan días buscando a Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación. Los investigadores realizarán ahora labores de identificación para confirmar que los posibles restos pertenecen a los dos africanos a los que se les perdió el rastro el pasado diciembre tras una reunión en esas instalaciones.

El hallazgo se produce solo unas horas después de que la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Totana acordase el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para dos de los tres detenidos por el crimen. Se trata de dos empresarios, el propietario de la nave y su sobrino, investigados por un doble homicidio y dos delitos de ocultación de cadáver. La tercera detenida, mujer del sobrino del propietario de la nave, quedó en libertad con cargos, con obligación de comparecer periódicamente en el juzgado y retirada de pasaporte, investigada por encubrimiento.

Medio año sin rastro

El arresto de estos sospechosos se produjo casi medio año después de la desaparición de Jean Mirabeau Ngoho, de 53 años y nacionalidad camerunesa, y su amigo Siaka Coulibaly, de 37 años y de Costa de Marfil. El rastro se perdió el pasado 14 de diciembre, cuando ambos acudieron a una reunión en esa nave de Librilla. Jean habló por teléfono por última vez con su esposa Isabella, con la que residía en la localidad malagueña de Benalmádena, y le envió su ubicación a través de WhatsApp.

«Su primo me llamó preocupado porque no respondía al teléfono. Me dijo que el móvil de Jean sonaba, pero no contestaba. Luego intenté llamarlo varias veces y, de repente, ya no dio señal, no sonaba, estaba apagado», relató el pasado mes de febrero Isabella, esposa de Jean, a LA VERDAD, en una noticia en la que ya sus allegados se temían lo peor. «No sé qué pensar», afirmó la mujer.

El punto donde se perdió la señal se encontraba cerca de las instalaciones de la empresa cuyo propietario ha sido ahora detenido. La familia de las víctimas explicó que el supuesto objetivo de esa reunión era cerrar un negocio de compraventa de vehículos.

Ampliar J. Carrión / AGM

La Benemérita sospecha, sin embargo, que tras ese encuentro podría encontrarse un supuesto intento de estafa con billetes falsos -billetes tintados o 'wash wash'- por parte de los dos africanos. Se trata de una modalidad delictiva de estafa que consiste en ofrecer supuestos billetes de curso legal, tintados de negro, y una serie de productos para someterlos a un proceso de 'lavado' con el que regresan a su apariencia original. Para convencer a las víctimas, el estafador alega que el dinero, procedente del continente africano, fue tintado para evitar su detección en aduanas y que pueden duplicar su beneficio pagando dos billetes tintados por el valor de uno. El propietario de la nave presuntamente se habría percatado del intento de engaño y, tras alertar a su sobrino, habrían acabado con la vida de ambos, según fuentes cercanas al caso.