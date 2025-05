Investigan si un presunto intento de estafa con billetes falsos motivó el crimen de Librilla

Alicia Negre Martes, 6 de mayo 2025, 09:04 Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga si un presunto intento de estafa con billetes tintados motivó el asesinato de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, los dos africanos a los que se les perdió el rastro el pasado diciembre tras una reunión en una nave de Librilla, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Esta es una de las hipótesis que la Policía Judicial tiene encima de la mesa mientras continúa registrando las instalaciones que uno de los empresarios detenidos tiene en Librilla, cerca de la autovía A-7. Una nave de gran extensión, que actualmente se encontraba cerrada después de que la firma dedicada al transporte y a la compra y venta de ganado entrase en concurso, y que está siendo analizada palmo a palmo en busca de alguna pista que ayude a resolver el caso.

La Benemérita ha detenido, por el momento, a varios empresarios, al parecer con vínculos familiares entre sí, por su presunta implicación con la desaparición de los dos africanos. El arresto de estos sospechosos se produce casi medio año después de la desaparición de Jean Mirabeau Ngoho, de 53 años y nacionalidad camerunesa, y su amigo Siaka Coulibaly, de 37 años de Costa de Marfil. El rastro se perdió el pasado 14 de diciembre cuando ambos acudieron a una reunión en esa nave de Librilla.

Jean habló por teléfono por última vez con su esposa Isabella, con la que residía en la localidad malagueña de Benalmádena, y le envió su ubicación a través de WhatsApp, tal y como ella mismo relató a LA VERDAD. El punto se encontraba cerca de las instalaciones de la empresa cuyo propietario ha sido ahora detenido.

La familia de las víctimas explicaron que el supuesto objetivo de esa reunión era cerrar un negocio de compraventa de vehículos. La Benemérita sospecha, sin embargo, que tras ese encuentro podría encontrarse un supuesto intento de estafa con billetes falsos -billetes tintados o 'wash wash'- por parte de los dos africanos. El propietario de la nave presuntamente se habría percatado del intento de engaño y, tras alertar a algún familiar, habrían acabado con la vida de ambos, según explicaron fuentes cercanas al caso.

El 'wash wash' es una modalidad delictiva de estafa conocida como billetes tintados, que consiste en ofrecer supuestos billetes de curso legal, tintados de negro, y una serie de productos para someterlos a un proceso de 'lavado' con el que regresan a su apariencia original. Para convencer a las víctimas, el estafador alega que el dinero, procedente del continente africano fue tintado para evitar su detección en aduanas y que pueden duplicar su inversión pagando por dos billetes tintados, el valor de uno.

Una búsqueda incesante

«Su primo me llamó más tarde preocupado porque no respondía al teléfono. Me dijo que el móvil de Jean sonaba, pero no contestaba. Luego intenté llamarlo varias veces y de repente ya no dio señal, no sonaba, estaba apagado», relató Isabella. Tampoco sabemos nada de él y su teléfono también está apagado», explica Fatma, la mujer de Siaka. La Guardia Civil tiene razones para sospechar que los dos africanos mantuvieron una reunión con los empresarios en el interior del recinto y que nunca llegaron a abandonar las instalaciones.

La Guardia Civil custodió las instalaciones de la nave de Librilla, cercana a la autovía A-7, a la espera de una autorización judicial para comenzar el registro y la búsqueda en la fosa séptica. En torno al mediodía de este lunes, los investigadores de la Benemérita se desplegaron ya por las instalaciones, que cuentan con una amplia extensión, para un registro que podría prolongarse durante horas e incluso días. Los agentes, llegados desde Madrid y pertenecientes a una unidad especializada, instalaron incluso un puesto de coordinación para, ayudados por mapas, organizar una búsqueda que, esperan, acabe arrojando luz sobre qué ocurrió con los dos hombres.

Los detenidos, al parecer con vínculos familiares, se encuentran por el momento custodiados en un cuartel de la Guardia Civil a la espera de su puesta a disposición judicial. Un trámite que previsiblemente los investigadores tratarán de postergar hasta que la búsqueda en la nave de Librilla arroje sus frutos.