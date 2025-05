Isabella, esposa de uno de los desaparecidos en Librilla: «Rezo para que digan dónde están o qué les hicieron»

Raúl Hernández Jueves, 8 de mayo 2025, 11:24 | Actualizado 11:44h. Comenta Compartir

Con la garganta dolorida y un hilo de voz, Isabella, la esposa de Jean Mirabeau Ngoho, uno de los dos hombres desaparecidos en diciembre en Librilla, pide que tras la detención de los principales sospechosos del caso digan dónde está su esposo y su compañero. «Ahora que tienen a las personas relacionadas con su desaparición, rezo para que confiesen o muestren dónde se encuentran o qué les pasó a mi esposo y a Siaka», declaró visiblemente afectada y con la voz apagada. «Resolver este asunto es lo más importante para mí ahora. Estos últimos días han sido un infierno para mí y mi familia».

Sus palabras llegan justo después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Totana ordenara este miércoles el ingreso en prisión provisional de dos de los tres detenidos, un empresario y su sobrino, acusados de un presunto doble homicidio y ocultación de cadáver. La tercera arrestada, la pareja del sobrino del empresario, quedó en libertad con medidas cautelares y está investigada por encubrimiento.

Jean Mirabeau Ngoho, camerunés de 53 años, que reside en Benalmádena (Málaga) con su mujer y sus hijos, desapareció junto a su amigo Siaka Coulibaly, marfileño de 37 años, el pasado 14 de diciembre tras acudir a una reunión de negocios en una nave industrial de Librilla. Según relató entonces Isabella, su esposo le envió su ubicación a través de WhatsApp poco antes de perder completamente el contacto. La ubicación apuntaba a una empresa de transporte y compraventa de ganado que actualmente está cerrada tras entrar en concurso de acreedores.

Ya, en el mes de febrero, Isabella sabía que algo había pasado en el interior de la nave y que su esposo no había salido de allí. Isabella relató que llegó a Murcia desde Málaga tras conocer que su marido había desaparecido.

«Compré mi billete de autobús por la tarde y llegué a Murcia a las tres y media de la mañana», explicó. Esa misma madrugada acudió a la comisaría de Policía Nacional del Carmen para presentar una denuncia, pero le dijeron que tenía que ir a la Guardia Civil.

Isabella asegura que, tras poner la denuncia en el cuartel, fue con el primo de su esposo a las instalaciones de la nave, el lugar donde supuestamente se les ubicó por última vez. «Cuando estábamos aquí, vinieron dos guardias civiles. Y le dije a uno de ellos: 'Mira, es aquí donde su primo ha dicho que están'», explicó. Sin embargo, los agentes le dijeron que no podían entrar a inspeccionar las instalaciones. «¿Por qué no pasáis adentro para ver qué si ha pasado algo mal? Pero, me dijo que no tenían autorización, que tenían que pedirla a un juez para poder entrar».

En esa nave es donde ahora la Guardia Civil les busca con ayuda de georradares y mapas, centra su búsqueda, especialmente, en una fosa séptica.

La Guardia Civil sospecha que los dos africanos fueron asesinados en el interior de la nave y que sus cuerpos podrían haber sido ocultados allí mismo. Según fuentes próximas a la investigación, los detenidos podrían haber intentado desviar la atención mediante mensajes falsos que simulaban señales de vida de las víctimas. Además, una de las principales hipótesis del caso apunta a un intento fallido de estafa con billetes tintados -una modalidad delictiva conocida como 'wash wash'- que habría desencadenado el crimen.

«Solo quiero saber qué pasó. Aun la Guardia Civil no me ha dicho nada, pero tengo esperanza. No sé, solo me han dicho que han detenido a alguien que está relacionado con la desaparición de mi marido y pido que diga dónde están».

Con el levantamiento del secreto de sumario y las primeras declaraciones judiciales de los acusados, se espera esclarecer qué ocurrió en la nave de Librilla el 14 de diciembre. Mientras tanto, la búsqueda de los cuerpos continúa.