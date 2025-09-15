La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Policías nacionales trasladan a prisión al acusado de matar a su padre en Molina de Segura. Andrés Molina/ AGM

Los golpes en la paliza al comerciante muerto de Molina fueron «a zonas vitales»

El último informe de la Policía Nacional sitúa el móvil en la disputa por el patrimonio familiar y recuerda que los hijos de Felipe conocían su enfermedad cardiaca

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 15 de septiembre 2025, 01:09

La muerte del comerciante Felipe Hernández, ocurrida el pasado 19 de julio en su tienda de la calle Mayor de Molina de Segura, no ... fue —a juicio de la Policía Nacional— fruto de un arrebato puntual. El último informe de la Brigada Local de Policía Judicial, al que ha tenido acceso LA VERDAD, concluye que la agresión estuvo motivada por un conflicto económico y patrimonial enquistado desde hace más de una década, y que los golpes que le propinó su hijo mayor fueron directos a zonas vitales como la cabeza y el torso.

