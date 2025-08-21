La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Traslado de Felipe (hijo) detenido por la Policía Nacional. Abajo, su padre. Andrés Molina / AGM

'Caso de la tienda' en Molina: «Lo mejor que le puede pasar a mi padre es que se muera»

La pareja y el hermano de Felipe Hernández denuncian años de violencia de sus hijos: «Querían minar su salud hasta matarlo»

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:59

Felipe Hernández, el comerciante de 65 años que cayó desplomado frente a un estanco de la calle Mayor de Molina de Segura el pasado ... 19 de julio, vivía con «continuo temor por sus hijos». Fue, precisamente, uno de sus vástagos, Felipe H., el mayor de los cuatro, quien minutos antes le habría propinado hasta ocho puñetazos en el interior de su tienda Tejidos Hernández y en presencia de Rosario, su hija.

