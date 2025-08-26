El Gobierno central aprueba el Real Decreto que desbloquea la llegada a la Región de Murcia de los menores de Canarias Concluye así el desarrollo normativo para poder iniciar los traslados y declarar zonas de contingencia migratoria extraordinaria cuando una comunidad alcance una ocupación de plazas que triplique su capacidad

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska y la portavoz y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rubén García Bastida Martes, 26 de agosto 2025, 14:06 | Actualizado 14:11h.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que permitirá iniciar el reparto obligatorio de los menores migrantes no acompañados que actualmente colapsan los servicios de acogida en Canarias y Ceuta, lo que supone el final a un desarrollo normativo marcado por los enfrentamientos con las regiones gobernadas por el PP, incluida la Región de Murcia, y Castilla-La Mancha (PSOE).

El decreto establece de forma definitiva la capacidad ordinaria de cada comunidad y, por tanto, el número de niños y adolescentes que tendrán que ser trasladados a cada una de los cerca de 3.000 que entrarán en esta redistribución, y que servirá también para determinar cuándo una comunidad pasa a ser considerada territorio tensionado y puede activar la derivación de menores a otras zonas de España. Esta definición se otorga a cualquier comunidad autónoma donde los menores acogidos tripliquen la capacidad atribuida por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Por el momento no ha trascendido el cálculo actualizado que corresponderá a la Región de Murcia, a la que las primeras estimaciones del Ministerio asignaban 133 menores, un número debería verse rebajado tras descontar del número de menores considerado en los primeros cálculos de cerca de un millar de niños y adolescentes que han solicitado asilo, lo que supone que su tutela recaiga en el Estado y no en las comunidades. El Gobierno de la Región de Murcia ha criticado la falta de información por parte del Ministerio sobre el proceso, y ayer aseguró que recurrirá «cualquier decisión que adopte que sea impuesta y no consensuada, igualitaria y basada en el diálogo».

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, consideró que el Real Decreto aprobado supone «un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante». «Estamos hablando de niños y niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y humanitaria», destacó.

El Real Decreto debe ser ahora publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), algo que se prevé que ocurra este mismo miércoles, momento tras el cual las comunidades y ciudades autónomas que cumplan este requisito de sobreocupación, que por ahora son solo Canarias y Ceuta, podrán reclamar la declaración de situación de contingencia migratoria extraordinaria para que cualquier menor que llegue a su territorio a partir de ese momento sea trasladado en un plazo máximo de 15 días, mientras que los que ya se encuentran allí irían saliendo en los próximos meses.

De este modo, el Real Decreto entraría en vigor este jueves 28 de agosto, momento en el que ya podrían empezar a activarse estos repartos, aunque según adelantó este martes el diario ABC, que cita fuentes oficiales, en el seno del Gobierno ya se reconoce que no esperan que los primeros movimientos comiencen hasta finales de septiembre.