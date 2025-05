El Ministerio activará el reparto de menores con la oposición de todas las regiones del PP

Las comunidades del PP y el Ministerio se enzarzan en un debate sobre la forma de la convocatoria

Los representantes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular volvieron a acusar al Ministerio de Juventud e Infancia de haber convocado la Conferencia Sectorial extraordinaria «de forma ilegal», al no haber acudido a los cauces habituales para un encuentro de cuya necesidad «sabe desde hace mucho tiempo». La crítica, que ya hizo públicamente hace una semana la consejera de Política Social de la Región de Murcia, Conchita Ruiz, al advertir de que el encuentro no cumplía «con los requisitos formales» necesarios, se repitió en las comparecencias de las distintas representantes populares antes y después de la reunión, en un ataque sobre las formas escogidas por el Gobierno de España para cerrar el reparto de menores migrantes que se suma a los recursos de inconstitucionalidad que todas las comunidades populares han tramitado o están tramitando ya. «El Gobierno no ha querido pasar esta convocatoria de forma ordinaria», lamentó la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en la Comunidad de Madrid, Ana Dávila.

Justificar la urgencia

La representante madrileña pidió al Ejecutivo que «justifique la urgencia y los acontecimientos que han emergido de forma urgente», que «es lo que dice el reglamento, y que está sin justificar, entre otras cosas, porque hace casi un mes que se convalidó este Real Decreto en el Congreso», aseveró.

A estas afirmaciones contestó la ministra Sira Rego, que defendió que el propio Real Decreto contempla la necesidad de celebrar la sectorial, por lo que con la convocatoria se daba cumplimiento a un mandato del mismo. y subrayó que el reglamento de la Conferencia Sectorial también recoge la posibilidad de hacer convocatorias extraordinarias. «Todo esto está avalado por el cuerpo jurídico del Gobierno; por tanto, entendemos que se cumplen absolutamente todas las garantías», afirmó.