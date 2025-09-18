La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Lucas. Nacho García

Francisco Lucas llevará a Jumilla a los tribunales por el veto a los rezos islámicos

El delegado del Gobierno pide a la Abogacía del Estado que recurra el acuerdo municipal, una vez agotado el plazo dado para su anulación

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 18 de septiembre 2025, 01:45

Una vez agotado el plazo con el que contaba el Ayuntamiento de Jumilla para atender el requerimiento del Ejecutivo central, el delegado del Gobierno, Francisco Lucas ... , mueve ficha y está decidido a llevarlo a los tribunales. Así, ha solicitado a la Abogacía del Estado la interposición de un recurso contencioso-administrativo para anular el acuerdo aprobado el pasado mes de julio por el PP en el que se proponía un cambio normativo para vetar el uso de instalaciones deportivas municipales, entre otras cuestiones, para actividades religiosas. Fuentes de la Delegación apuntan que la decisión se toma «en defensa de la convivencia y de los derechos fundamentales de la ciudadanía recogidos en la Constitución». Ya en su entrevista con LA VERDAD el pasado domingo 7 de septiembre, Lucas situó la polémica de Jumilla, junto a la de Torre Pacheco, como «determinante» para decidise a asumir la responsabilidad de ponerse al frente de la Delegación del Gobierno.

