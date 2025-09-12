Bolaños: «El Gobierno de España no permitirá más episodios como los de Torre Pacheco y Jumilla» El ministro preside la toma de posesión de Francisco Lucas como delegado del Gobierno en la Región de Murcia, quien se compromete a que el Trasvase Tajo-Segura «no se va a cerrar»

David Gómez Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:30 | Actualizado 12:52h.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, advirtió este viernes en Murcia que el Gobierno de España «no permitirá más episodios como los ocurridos el pasado verano en Torre Pacheco y Jumilla».

Félix Bolaños presidió este viernes la toma de posesión de Francisco Lucas como delegado del Gobierno en la Región de Murcia, a quien pidió que defienda «los derechos fundamentales, la Constitución, la libertad y que cualquier persona se pueda expresar libremente, cualquiera que sea su orientación sexual o sus creencias religiosas». «No vamos a permitir que haya una discriminación abierta a nadie, por ningún motivo,», expresó el titular de Presidencia, quien recordó al Gobierno de la Región de Murcia la obligación de ser solidarios con territorios como Canarias, Ceuta y Melilla en la acogida de menores no acompañados.

El ministro reivindicó las inversiones realizadas por el Gobierno de España en la Región de Murcia, asegurando que dos de cada tres euros gastados en la Comunidad en 2024 por las entidades públicas procedieron de la Administración del Estado.

Del mismo modo, avanzó que «la Región contará con todos los jueces y magistrados que necesita» cuando se apruebe la nueva Ley de Eficiencia del Servicio Público en la Justicia. De hecho, Bolaños se reunió tras la toma de posesión con el presidente del TSJ en la Región, Manuel Luna, y el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera, presentes en el acto del viernes, para abordar asuntos relacionados con la Administración de Justicia en la Región.

Por su parte, el nuevo delegado del Gobierno, Francisco Lucas, inició su discurso anunciando que el salón de actos del edificio multiusos en Alfonso X El Sabio llevará el nombre de Francisco Javier Jiménez, en honor al secretario general de la Delegación, fallecido en julio.

Francisco Lucas afirmó que «el Trasvase Tajo-Segura no se va a cerrar» y ofreció su lealtad institucional al Gobierno de la Región de Murcia para reforzar la colaboración y evitar el enfrentamiento en esta nueva etapa.

Del mismo modo, compartió con la Comunidad la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica, «para lo que se requiere acuerdo y responsabilidad», asegurando que «un buen paso» es la aceptación por parte de Fernando López Miras de la condonación de la deuda autonómica, «que permitiría contar con 3.300 millones de euros adicionales para financiar los servicios públicos».

Al igual que Félix Bolaños, Francisco Lucas avanzó que no va a tolerar «que el fanatismo, la xenofobia o los mensajes de odio se instalen impunemente en nuestra sociedad». En ese sentido, insistió en que la Delegación del Gobierno desplegará «todos los mecanismos y recursos oportunos para impedir situaciones como la generada este verano en Torre Pacheco o actuaciones como la concentración ilegal convocada hace unos días frente al centro de menores de Santa Cruz de Murcia».

El acto contó con una nutrida presencia de autoridades civiles y políticas, así como con la plana mayor del PSOE, pues Francisco Lucas es además secretario general del PSRM. Entre otros, estuvieron presentes los secretarios de Estado de Política Territorial, Arcadi España; y de Digitalización e Inteligencia Artificial, la murciana María González Veracruz; el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño; el presidente de Croem, Miguel López Abad; la presidenta de la Cámara de Comercio en Murcia, Miriam Fuertes; el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes; los alcaldes de Los Alcázares, Beniel, Abarán, Lorquí y Ceutí; y los responsables de Armada, Policía Nacional y Guardia Civil en la Región.