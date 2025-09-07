Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»

Tras asumir la secretaría general del PSRM-PSOE en marzo, Francisco Lucas (Murcia, 1989) sigue el ejemplo de sus predecesores, Diego Conesa y José Vélez, ... y salta a la Delegación del Gobierno para confrontar con el PP de Fernando López Miras. El socialista insiste en centrar sus mensajes en clave regional en uno de los momentos más complicados para el Ejecutivo y el PSOE de Pedro Sánchez. Los casos de corrupción o las concesiones a los independentistas catalanes son un filón para las críticas de los populares y lastran la valoración del Gobierno.

–¿Con qué objetivos se estrena en este nuevo desempeño?

–Tengo claro que yo he aceptado ser delegado del Gobierno para ser útil a la Región y para ser un aliado tanto para el Gobierno regional como para toda la sociedad civil, para todas las organizaciones y entidades. De hecho, la primera decisión que he tomado ha sido recuperar la ronda de contactos con las principales instituciones, que se había perdido en los últimos años, y he solicitado una reunión con el presidente regional, Fernando López Miras, que es la primera institución. Mi objetivo es propiciar el diálogo y el consenso, recuperar esos valores constitucionales que se han perdido. Vengo a defender y practicar otro tipo de política. Como secretario general, lo primero que hice fue proponerle al presidente regional fijar una posición común en los principales asuntos estratégicos: Presupuestos, Mar Menor, infraestructuras, financiación... E incluso para evitar lo que ha ocurrido este verano: que el Gobierno regional siga siendo rehén de la ultraderecha. Mi mano sigue tendida.

–Ha sido un verano marcado por los incidentes violentos en Torre Pacheco y por la polémica sobre el uso de espacios públicos para rezos islámicos en Jumilla. ¿Le preocupa el tono del debate político?

–Después de lo que hemos visto este verano, invito a hacer una reflexión a todos los partidos políticos y a todos los cargos públicos, a los que ostentamos y representamos las principales instituciones de la Región: hay que tener responsabilidad y un discurso con rigor, con datos objetivos. No se puede hablar de seguridad, no se puede criminalizar, como se está haciendo, a la inmigración. Y lo más importante para mí, el Partido Popular, que es el Gobierno regional, se debe alejar de forma inmediata de la ultraderecha y debe dejar ya de comprar los discursos de odio. No se puede condicionar unos presupuestos al cierre de centros de protección de menores, porque al final está generando una tensión innecesaria y con estos mensajes de odio ponen en riesgo los pilares de la convivencia. Tengo que confesar también que los episodios de este verano, han sido determinantes para tomar la decisión y aceptar asumir la Delegación del Gobierno.

–En su primer día, se reunió también con representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otra parte, la Comunidad también ha iniciado el curso político con una nueva estrategia regional de seguridad. Todo esto en ese contexto de los incidentes de Torre Pacheco. ¿Por qué de repente esta preocupación? ¿Existe un problema real de criminalidad?

–Me preocupa la estrategia de del Gobierno regional. Ahora mismo, cuando se habla de seguridad, creo que es necesario hablar con datos objetivos. Las cifras demuestran la realidad. Lo demás es generar una sensación y una tensión que no existe. Las cifras nos dicen varias cuestiones. La primera, la tasa de criminalidad en la Región está por debajo de la media nacional. Y la segunda, no existe una vinculación de incremento de criminalidad con la inmigración. Tenemos muchos más agentes, concretamente 546 agentes más de Policía Nacional y Guardia Civil, desde el año 2018. Por tanto, con los datos encima de la mesa, no existe un problema de seguridad en la Región. Lo que presentó el otro día el presidente López Miras se trata, a mi juicio, de comprarle su discurso a la ultraderecha.

Presupuestos prorrogados

–Tendrá que defender la gestión y las inversiones de un Gobierno que lleva dos ejercicios consecutivos sin Presupuestos. ¿Se puede gobernar así, sin unas cuentas en vigor?

–Voy a ser un delegado exigente, pero sin perder de vista el gran papel del Ejecutivo de Pedro Sánchez. No se pueden comprar los mantras del PP. El Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha invertido en la Región. También es el gobierno que más recursos ha destinado a servicios públicos y a atender a la ciudadanía.

–Sin embargo, la Región lleva muchos años dándole la espalda al PSOE y a sus gobiernos. ¿Por qué cree que está pasando a pesar todo esto que nos cuenta?

–Actualmente, la modernización y casi la totalidad, por no decir la totalidad, de las inversiones en la Región las está realizando el Gobierno de España. En 2024, el 65% de la licitación de obra pública pertenece al Estado. El 20% a los ayuntamientos y solo el 15% a la Comunidad. Por tanto, la única administración que está sosteniendo a la Región es el Gobierno de España. Tenemos un Ejecutivo regional incapaz de sacar adelante ningún proyecto autonómico, que ha renunciado a gobernar y cada vez que habla es para confrontar con el gobierno de España. Esa es la realidad.

–¿Trabajará con la posibilidad de que haya un adelanto de las elecciones generales?

–No. El presidente Sánchez lo ha dejado claro en numerosas ocasiones. Pretende agotar el mandato hasta el año 2027 y, por tanto, trabajo en ese escenario. Ahora mismo, estoy centrado desde el minuto uno en la Región, en ser útil y en seguir defendiendo los intereses de sus ciudadano.

–Se considera una persona de plena confianza de Pedro Sánchez. ¿Eso es a día de hoy un punto a favor o un arma de doble filo que puede condicionar su futuro político también?

–No estoy pensando en mi futuro político personal. Estoy pensando en el presente y en el futuro de la Región. Estoy agradecido al presidente por darme la oportunidad de representar al Gobierno de España, para mí es un honor. Pero cuando uno ostenta un cargo y está en la política, hay que tener una serie de cuestiones claras. Lo primero, que esto es temporal. Y lo segundo, el tiempo que uno está, tiene que estar pensando exclusivamente en tomar decisiones que beneficien al conjunto de la ciudadanía. A mí no me preocupa el futuro personal de Francisco Lucas. Me preocupa el presente y el futuro de todos los ciudadanos.

–¿Sigue pensando que le gustaría ser el candidato del PSOE en 2027 a las autonómicas?

–No lo he ocultado nunca. A mí me hace ilusión ser el candidato de mi partido en la Región, pero también es cierto que tendrá que decidirlo la militancia. Nosotros practicamos la democracia y será en unas primarias donde los compañeros y compañeras decidan quién es el candidato o candidata.

–¿Pueden ser otra losa para hablar de la gestión del Gobierno los casos de corrupción que implican a Santos Cerdán y José Luis Ábalos, o las investigaciones a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez o al fiscal general del Estado?

–Si analizamos cómo está la educación, la sanidad, la dependencia... Si analizamos que este Gobierno regional lleva trece años sin invertir ni un euro en carreteras y las únicas inversiones que se están haciendo actualmente proceden del Estado... Si analizamos que este presidente regional cada vez que habla es para criticar y confrontar con el Gobierno de España, creo que tenemos tarea aquí. Mi objetivo es que la Región siga avanzando y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas. Dicho esto, en el Partido Socialista, ante los casos de corrupción, hemos demostrado firmeza. No aceptamos lecciones de ningún partido, y mucho menos del PP aquí en la Región.

–¿Qué factura le puede pasar al PSRM la gestión de Sánchez?

–Ahora mismo no estoy en ese tipo de valoraciones o de hipótesis. Estoy centrado exclusivamente en ser útil a la Región. Lo que me preocupa es que López Miras renuncie a una condonación de 3.318 millones de euros que supone el 27% de la deuda regional, que asciende ya a 13.500 millones. Eso sí que son decisiones partidistas que perjudican al conjunto de la ciudadanía.

–La quita es un alivio, pero no evita que se genere más deuda si no se reforma la financiación.

–Es una medida buena para todas las comunidades, y especialmente para la Región. Está dentro de las cinco autonomías que más se benefician de esta condonación. López Miras solicitó en el año 2023 una condonación de 3.200 millones; y ahora y se van a condonar 3.318. Es importante aclarar que la condonación es compatible con la necesaria actualización del sistema de financiación. Una cosa no condiciona la otra; son medidas necesarias y compatibles. Por tanto, que el PP se deje de hipocresía y de excusas. Espero y deseo que el presidente regional recapacite y acepte la condonación.

«Argumentario de patio de colegio»

–A nadie escapa que la actual situación nace de las negociaciones con Junts y Esquerra, como cesiones al separatismo catalán.

–No es cierto. El Gobierno regional no está para seguir con argumentarios de patio de colegio. Debe centrarse en el bienestar de los ciudadanos de la Región.

–¿Considera realmente que la financiación singular que reclama Cataluña puede ser buena para la Región, como dijo la anterior dirección del PSRM?

–Tenemos claro que necesitamos abordar el sistema de financiación. Somos una de las comunidades peor financiadas, pero necesitamos un pacto de Estado, y no vemos que el PP esté a favor de llegar a un acuerdo con el PSOE, ya que prefiere seguir usando la financiación para confrontar.

–A diferencia de otros territorios, ¿el PSRM es mucho más complaciente y dócil con las políticas de Pedro Sánchez?

–Desde que fui elegido secretario general, lo he dejado claro. El PSRM tiene un perfil propio y está centrado exclusivamente en defender los intereses de la Región. No existen antecedentes de que el PSRM ofrezca al presidente regional aprobar unos presupuestos sin condiciones ni líneas rojas. Además, lamentablemente, López Mira ha quemado los puentes con el Gobierno de España.

–¿Han claudicado los socialistas murcianos con el Trasvase Tajo-Segura? Por un lado, dicen que el Trasvase es irrenunciable, pero los hechos indican que van a aceptar un recorte importante de los caudales que se destinarán para el regadío.

–Los socialistas ni han claudicado ni van a claudicar. En el congreso de mi partido en el que fui elegido secretario general, lo dejé claro delante del presidente del Gobierno. Y estoy trabajando, con hechos. A lo largo de estos meses he mantenido numerosas reuniones con los regantes. Hay dos opciones: negar la realidad y confrontar con el Gobierno de España, o trabajar con seriedad y rigor y garantizar el agua para siempre.

–Anunció dos nuevas desaladoras, aunque según cálculos optimistas se precisan ocho años para que funcionen.

–Para mí, eso es pesimista...

–¿Piensa que será antes? Los regantes critican que cuando esas dos desaladoras empiecen a funcionar, el daño ya estará hecho.

–Cuando hablamos de regantes... los regantes son muchos, al igual que las organizaciones agrarias, y el problema del agua es diferente según qué municipio. A veces, cometemos el error de que lo que dice un representante le damos validez a la opinión de todos los regantes. Con esto no quiero confrontar. He logrado en un tiempo récord que se licite el anteproyecto de dos nuevas desaladoras. Claro que lleva su tiempo, y vamos a intentar que sea lo mínimo. Se trata de buscar soluciones. Lo demás es confrontar; es ir con los carteles de 'Agua para todos', pero no conseguir realmente agua.

–¿Cree que hay división entre los regantes con este tema?

–Desconozco si hay división. Lo que sí conozco después de numerosas reuniones es que el problema del agua es diferente según la zona y los municipios. El Trasvase es un asunto principal que abordar, pero la problemática del agua es mucho más compleja.

–Su compañera Milagros Tolón, delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, pide poner fin al Trasvase.

–Con un gobierno socialista nunca ha faltado agua en la Región, y seguirá siendo así. Este delegado del Gobierno no va a permitir que nunca falte agua; que se cierre el Trasvase. Desconozco las palabras exactas de mi compañera en Castilla-La Mancha; aunque, por cierto, el PP de Castilla-La Mancha coincide en esa línea. Es necesario alejarse de la confrontación y fijar una posición común en las cuestiones estratégicas de la Región.

«El PP quiso desmantelar la línea Cartagena-Chinchilla, pero nosotros la vamos a modernizar»

–Las obras de la alta velocidad en Cartagena se eternizan, ¿qué hacer para agilizarlas?

–Continuar con la hoja de ruta. Cuando llegamos al Gobierno de España, la situación del ferrocarril en la Región era una catástrofe, sin un kilómetro de vía electrificada, con trenes de cercanías con goteras y constantes averías. Después de siete años de gobierno de Pedro Sánchez, hemos traído la alta velocidad a Murcia de forma soterrada, solucionando un conflicto social. A principios de 2026 pondremos en marcha la nueva estación del Carmen; mientras que todos los tramos del corredor hasta Lorca y Almería avanzan a buen ritmo. En Cartagena se están ejecutando dos tramos y el resto está en proyecto. Yo voy a estar en ello, en agilizar los trámites. Es importante ser ambiciosos y exigentes, pero creo que la actuación del Gobierno de España no se puede criticar, ya que existe una inversión histórica.

–¿Qué puede decir de la línea Cartagena-Chinchilla? Poco se sabe sobre su futuro.

–El Partido Popular quería desmantelarla. Pactó la alta velocidad por Alicante, renunciando a la línea Cartagena-Chinchilla. Por el contrario, nuestro primer compromiso cuando llegamos al Gobierno de España fue mantener la línea, compromiso que sigue vigente. No solo se va a mantener, sino que esa línea se va a modernizar y a electrificar. Lo voy a exigir como delegado del Gobierno.

–El Arco Norte de Murcia y los terceros carriles siguen en el cajón. ¿Hasta cuándo?

-En julio se inauguraron dos tramos del Arco Noroeste , y el último se abrirá a principios de 2026, lo cual es muy buena noticia para la Región. El compromiso es ejecutar el Arco Norte, si bien también es cierto que a día de hoy no contamos con unos presupuestos nacionales.