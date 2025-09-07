La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Lucas, en su despacho de la Delegación del Gobierno, expone los objetivos de su nuevo mandato y espera que López Miras conteste a su petición de una primera reunión entre ambos. NACHO GARCÍA

Francisco Lucas: «Como delegado del Gobierno no voy a permitir el cierre del Trasvase del Tajo»

«Ser útil a la Región» es la frase en la que insiste desde su nuevo cargo, en el que dice que busca «consenso, acuerdo y diálogo» con la Comunidad

Lázaro Giménez
Manuel Buitrago

Lázaro Giménez y Manuel Buitrago

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:05

Tras asumir la secretaría general del PSRM-PSOE en marzo, Francisco Lucas (Murcia, 1989) sigue el ejemplo de sus predecesores, Diego Conesa y José Vélez, ... y salta a la Delegación del Gobierno para confrontar con el PP de Fernando López Miras. El socialista insiste en centrar sus mensajes en clave regional en uno de los momentos más complicados para el Ejecutivo y el PSOE de Pedro Sánchez. Los casos de corrupción o las concesiones a los independentistas catalanes son un filón para las críticas de los populares y lastran la valoración del Gobierno.

