Concentraciones frente a la isla del Ciervo (arriba) y la costa de La Manga, a la altura del kilómetro diez. CEDIDA / JONATHAN PÉREZ

Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor

La Capitanía Marítima de Cartagena ha impuesto 42 sanciones hasta ahora por fondeos ilegales, «más del doble que otros años»

Rubén García Bastida

Rubén García Bastida

Martes, 12 de agosto 2025, 00:37

Aglomeraciones de barcos en zonas protegidas o a escasos metros de la orilla, fondeos masivos para la celebración de fiestas náuticas, embarcaciones varadas en ... la orilla y permanentes excesos de velocidad, en especial de motos de agua. Así describen vecinos del Mar Menor la situación en la laguna salada, donde vuelven a reclamar mayor control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa. La demanda viene produciéndose de forma recurrente en los últimos veranos y se intensificó tras la polémica macrofiesta náutica frente a la isla del Ciervo de 2022. Sin embargo, junto a la isla, según denuncia el colectivo SOS Mar Menor, «vuelven a producirse cada año fondeos ilegales por debajo del perímetro de 300 metros establecido como zona de especial conservación (ZEC)», lo que está dejando imágenes de acumulación de basuras en las orillas afectadas por varias figuras de protección ambiental.

