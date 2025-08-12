Las fiestas náuticas vuelven a despertar las críticas de los vecinos del Mar Menor

Aglomeraciones de barcos en zonas protegidas o a escasos metros de la orilla, fondeos masivos para la celebración de fiestas náuticas, embarcaciones varadas en ... la orilla y permanentes excesos de velocidad, en especial de motos de agua. Así describen vecinos del Mar Menor la situación en la laguna salada, donde vuelven a reclamar mayor control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa. La demanda viene produciéndose de forma recurrente en los últimos veranos y se intensificó tras la polémica macrofiesta náutica frente a la isla del Ciervo de 2022. Sin embargo, junto a la isla, según denuncia el colectivo SOS Mar Menor, «vuelven a producirse cada año fondeos ilegales por debajo del perímetro de 300 metros establecido como zona de especial conservación (ZEC)», lo que está dejando imágenes de acumulación de basuras en las orillas afectadas por varias figuras de protección ambiental.

También hay denuncias por la presencia repetida de barcos invadiendo zonas de baño entre el kilómetro 9 y 16 de La Manga. «Se ponen a no más de diez metros, donde hay muy poca profundidad. En los últimos días, entre los kilómetros 9 y 10 se han juntado cerca de una treintena de barcos, con toldos de uno a otro, música y a muy poca distancia para poder ir andando a comprar bebidas, este domingo volvió a pasar», apunta una vecina de la zona. «Llevo desde el 97 viniendo a La Manga y nunca había visto algo así».

Los vecinos subrayan, además, «el reiterado incumplimiento de las normativas que limitan la navegación a motor, donde muchos pasan a velocidades muy superiores a la permitida».

Sanciones

Respecto a estas denuncias ciudadanas, el capitán marítimo de Cartagena, Óscar Villar, reconoce que se han disparado las denuncias interpuestas por casos de fondeo en zonas protegidas respecto a veranos anteriores, con 42 entre el 1 de enero y el 31 de julio, «el doble que otros años». Villar indica que se formalizan cerca de 40 sanciones cada fin de semana por este y otros comportamientos contrarios a la normativa: «Hemos precintado motos y embarcaciones con diferentes tipos de infracciones y ha habido denuncias por invasión de zonas de baño y de entrada a los canales de navegación a velocidad excesiva». Por este último motivo, se han tramitado 14 sanciones este verano. «Insuficientes» para los vecinos. «Ocurre todos los días». Por su parte, fuentes de la Comunidad señalan no haber recibido quejas ni detectado ningún incumplimiento.

Los encuentros del Miteco recaban más de 200 ideas para la laguna

Los encuentros para recabar propuestas que mejoren la situación de la laguna salada organizados por la Oficina Técnica del Mar Menor (OTMM), adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), acaban de concluir su primera fase, tras cinco encuentros sectoriales, en los que se han recopilado más de 200 ideas. En concreto, las 115 personas participantes en representación de 75 entidades de los ámbitos social, ambiental, primario, económico y educativo, han aportado 228 propuestas. Las sesiones celebradas entre marzo y junio en San Javier, Llano del Beal (Cartagena) y Los Narejos (Los Alcázares) forman parte de un proceso que culminará antes de que acabe el año con la elaboración de un documento que recoja las líneas estratégicas y las propuestas de cara al programa integrado para la recuperación de la laguna y su cuenca vertiente, tanto desde las administraciones públicas como de los diferentes agentes y actores implicados.

La iniciativa se enmarca en la línea 9.1 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (Mapmm), dotado con 675,05 millones de euros, que cuenta entre sus objetivos con el desarrollo de procesos participativos, diagnósticos y elaboración de propuestas.

Las entidades ya han elegido a los 40 representantes que se incorporarán a la segunda fase, donde todos los sectores podrán abrir su perspectiva poniendo en el centro el Mar Menor y el territorio circundante. Tras la cual, se redactará el documento final, donde se ordenará por escala de prioridad cada una de las medidas.