Una mujer residente pasea por el único espacio que queda en la orilla del polígono y por la ocupación de un chalé en La Manga. J. M. Rodríguez / AGM

La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas

Costas tramita 130 expedientes de ocupaciones ilegales que terminarán en concesión temporal o en derribo

Alexia Salas

Alexia Salas

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:25

Las playas de arena ya son solo un recuerdo de postal en algunos tramos de La Manga. El avance del hormigón, que continúa imparable ... en la franja turística, ya se sitúa sobre el Mar Menor en algunos tramos, debido a la invasión de algunos chalés y edificios, que impiden el mantenimiento de la playa y la continuidad natural del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT). En las áreas más colapsadas, como el polígono y, entre Eurovosa y Manga Beach, los vecinos ya se encuentran serias dificultades para bañarse en la laguna.

Espacios grises

