Feijóo inicia en Murcia la cumbre con sus barones autonómicos: «Tenemos mucho trabajo»

El Partido Popular ha iniciado en la mañana de este sábado, en la discreción del restaurante el Palacete Rural La Seda, en plena huerta de ... Murcia, la cumbre que marcará el rumbo de la política de la formación para los próximos meses y que se celebra a puerta cerrada.

La capital del Segura acoge una jornada que se prevé extensa donde la dirección del partido pretende coordinar la acción en las once comunidades donde gobierna, más las ciudades de Ceuta y Melilla, con todos sus barones autonómicos. La mayor parte de ellos llegaron a la cita en el restaurante sobre las diez de la mañana a bordo de un autobús que los recogió en el hotel Siete Coronas de la ciudad, junto al presidente del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo.

A su llegada el líder popular, que bajó del autocar acompañado por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y seguido a poca distancia del presidente de la Región de Murcia, anfitrión de la cumbre, Fernando López Miras, aseguró que será una reunión de «mucho trabajo». No obstante, se prevé que esta se alargue durante todo el día con el fin de abordar distintos asuntos de la línea política.

También llegaron en el mismo vehículo, entre otros, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón; el de Galicia, Alfonso Rueda; el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el coordinador de política autonómica, Elías Bendodo; y el secretario general, Miguel Tellado.

Pocos minutos después, en coche oficial, se sumó el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Quien no apareció a primera hora fue Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no pernoctó en Murcia en la noche del viernes y que anunció al partido que llegaría más tarde a la reunión.

El encuentro servirá para fijar la estrategia en materias que la formación considera capitales de cara a impulsar la imagen del PP como alternativa al Gobierno y contrapeso a través del poder autonómico, así como contrarrestar el ascenso que en las últimas encuestas viene mostrando Vox, como la inmigración, la vivienda, la política agraria, la igualdad –a raíz de la polémica surgida por los fallos en el sistema de las pulseras antimaltrato–, y la reforma de la financiación autonómica que insistentemente se reclama desde la Región de Murcia.

Dentro de estos temas ocupará un lugar destacado la inmigración, que el partido de Santiago Abascal ha convertido en bandera, con mensajes cada vez más duros y que ha tenido en los últimos meses como epicentro a la Región de Murcia, donde Vox presume de haber iniciado el camino al cierre de los centros de menores, tras el compromiso del Gobierno regional de cerrar las instalaciones de la pedanía murciana de Santa Cruz, y que pretende llevar a otras comunidades.

La propia elección de Murcia como escenario de la cumbre, tras los incidentes violentos sufridos este verano en Torre Pacheco o la polémica por la moción en Jumilla para limitar las celebraciones religiosas en espacios deportivos municipales que durante años han acogido el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero, marca la relevancia que se otorga a los efectos de la crisis migratoria.

Las líneas adelantadas en distintas intervenciones por Feijóo apuntan a un endurecimiento del discurso del PP y la promulgación de políticas más restrictivas frente a la llegada irregular de ciudadanos extranjeros, así como la preferencia por la inmigración hispana frente a la de los países de África, argumentando una mayor proximidad cultural.

A este encuentro le seguirá este domingo un acto en el Teatro Circo, convocado a las 11.00 horas de la mañana, donde está anunciada la comparecencia del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo.