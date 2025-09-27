El PP diseña a puerta cerrada en Murcia su política migratoria

Desde la tarde de este viernes, todo el poder autonómico del Partido Popular –que gobierna once comunidades, además de las ciudades de Ceuta y Melilla– ... se concentra en la Región, el lugar elegido por el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, para celebrar una cumbre de inicio de curso, en la que pretende fijar con sus barones la estrategia de la formación en asuntos capitales como inmigración, agricultura, vivienda y financiación autonómica.

Precisamente, el retiro con los barones autonómicos se celebra en un territorio que Feijóo ha visitado en catorce ocasiones desde que accedió a la presidencia del PP (en abril de 2022, sustituyendo a Pablo Casado) y que está considerado como uno de los bastiones de Vox, el rival por la derecha de los populares.

Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juan Manuel Moreno Bonilla (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Jorge Azcón (Aragón), Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), Marga Prohens (Baleares), María Guardiola (Extremadura), Gonzalo Capellán (La Rioja), María José Sáenz de Buruaga (Cantabria), Juan Jesús Vivas (Ceuta) y Manuel Domínguez (Melilla) estaban citados en la tarde de este viernes en Murcia, donde les esperaba Fernando López Miras, quien ejercerá de anfitrión.

Durante toda la jornada del sábado, los presidentes prevén mantener un encuentro a puerta cerrada en un restaurante situado en el corazón de la Huerta de Murcia, donde prevén terminar de perfilar el plan sobre inmigración que ya esbozó Feijóo el pasado jueves en Baleares, que pasa por que los extranjeros que vengan a España lo hagan de forma regular, no vivan de subsidios públicos y sean preferentemente de origen hispanoamericano. Junto a Alberto Núñez Feijóo, asisten también a la cumbre de Murcia miembros de la dirección nacional como el secretario general, Miguel Tellado, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y el coordinador de política autonómica, Elías Bendodo.

La jornada de trabajo de este sábado se prevé maratoniana y a puerta cerrada, como si fuera un retiro o un cónclave papal. Desde el Partido Popular han mantenido silencio sobre esta cumbre durante toda esta semana, sin que esté previsto ninguna comparecencia este sábado. Algo similar se hizo ya en anteriores cumbres, como las celebradas en Oviedo (Asturias), en enero de 2025, y en Córdoba, en marzo de 2024.

La comparecencia de Begoña

Además, se da la circunstancia de que la cumbre coincidirá con la comparecencia en sede judicial de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. La mujer de Pedro Sánchez ha sido citada por el juez Peinado este sábado a las 18 horas para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular

Lo que sí hay previsto es un gran acto de partido el domingo a las 11.00 horas en el Teatro Circo de Murcia, en el que está anunciada la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo. En un principio se iba a celebrar en el Auditorio Víctor Villegas, pero finalmente Génova trasladó el evento a la instalación cultural situada en el centro de Murcia.