Coches circulando por la autovía a la altura de Murcia bajo un cielo afectado por la polución. Guillermo Carrión / AGM

Empeora la calidad del aire en la Región de Murcia este viernes

Dos medidores arrojan valores desfavorables, que son perjudiciales para la salud al superar el límite recomendado

I. M.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:36

La calidad del aire en la Región de Murcia presenta este viernes a primera hora valores que rozan en algunos casos y superan en otros el límite recomendado de partículas PM10, establecido en 50 μg/m3. Esto supone un empeoramiento con respecto a los datos que arrojaban ayer los medidores de la red de vigilancia repartidos por distintos puntos de la Comunidad.

En concreto, las estaciones de Alcantarilla (46,05 μg/m3), Ronda Sur (43,29 μg/m3), La Aljorra (40,78 μg/m3) y Jumilla (46,33 μg/m3) presentan concentraciones de partículas PM10 calificadas como 'regulares' según los parámetros debido a que se aproximan al límite de 50 μg/m3.

Además, según el Índice de Calidad del Aire, dependiente de la Dirección General de Medio Ambiente, dos puntos de la Región de Murcia superan desde primera hora los valores recomendados de partículas PM10. Se trata de San Basilio (en Murcia), con 50,44 μg/m3, y Lorca, con 53,18 μg/m3. Ambas cuentan con una calidad del aire desfavorable.

El resto de medidores, ubicados en Caravaca, Alumbres, Valle de Escombreras, Mompeán y Molina de Segura, cuentan con una calidad buena o razonablemente buena en partículas PM10.

Por otro lado, las concentraciones de partículas PM2,5 se encuentran en valores bajos, que no se acercan al límite permitido.

