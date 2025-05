Una electrizante jornada sin luz

Tanto el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, como la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, tenían agenda el lunes 28 de abril. El ... primero, gran aficionado a la música indie, presentaba el festival Warm Up, uno de los principales eventos culturales del año en la Región. La segunda esperaba en la estación del Carmen la llegada del AVE en el que viajaba la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, quien iba a asistir a la clausura de la Jornada de Economía Social. Pero el hombre propone y Dios dispone.

A las 12.33 horas, el gran apagón generalizado en toda España trastocaría sus planes, y lo que prometía ser una mañana amable acabó con ambos pasando las siguientes horas al frente de comités de crisis para tratar de conocer, comprender y solucionar lo que había ocurrido. LA VERDAD intenta reconstruir en este reportaje esta electrizante jornada sin luz.

Cambio de planes

Tras ser consciente de la magnitud de lo sucedido, Miras plantea irse a San Esteban, pero cambia de parecer y se desplaza al Centro de Coordinación de Emergencias (en la avenida Mariano Rojas), donde de inmediato se adoptan las primeras decisiones: activar los grupos electrógenos para dar suministro al 112 y el 061, el refuerzo del servicio de llamadas con cinco personas más (un total de catorce) y la comunicación con los alcaldes y jefes de Policía Local de los municipios, trasmitiéndoles la orden de que prioricen la atención de personas con dependencia de aparatos eléctricos y mayores que vivan solos.

La delegada del Gobierno, por su parte, se va a Beniel, pues el tren que traía a Yolanda Díaz se había quedado parado por falta de electricidad. Junto a Policía Nacional y Guardia Civil, la recogen y la llevan al aeropuerto de Corvera, desde donde vuela a Madrid para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha convocado Pedro Sánchez.

Minuto a minuto 12.33h Apagón. La Comunidad activa de inmediato los grupos electrógenos para dar servicio de manera inmediata al Centro de Coordinación de Emergencias 112 y la Gerencia de Urgencias del 061.

13.00h Activación del Plan Territorial de Protección Civil (Platemur) en Emergencia Nivel 1. La sala de atención de llamadas del 112 se refuerza con 5 efectivos. Comunicación a los alcaldes y jefes de Policía Local.

13.15h López Miras constituye el comité de crisis en la sede del 112. Prioridad, los hospitales, centros de mayores y personas con discapacidad, centros educativos y transporte. Gestiones para el suministro de combustible.

15.00h Comparecencia del presidente. López Miras intenta transmitir tranquilidad a la población y hace un llamamiento para evitar desplazamientos. Se suspende la actividad lectiva en los centros educativos por la tarde.

16.30h Se decreta el Nivel 2 de Fase de Emergencia del Plan Platemur, ante la situación de prolongada interrupción del servicio y sus consecuencias en la población.

16.47h La CARM solicita el nivel 3 de emergencia.ante el temor por la seguridad ciudadana en una noche sin luz y para conocer información del Gobierno central.

18.05h Conversación telefónica entre el presidente de la Comunidad y el ministro del Interior, donde le solicita el refuerzo de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

18.56h Red Eléctrica informa de que ha comenzado el suministro en la Región. Se priorizan los hospitales, centros de mayores y personas con discapacidad.

20.00h Comienza a desplazarse la UME desde Valencia. Tras una videoconferencia entre la Delegada del Gobierno y el ministro del Interior.

20.30h Segunda comparecencia de López Miras, donde comunica que el Hospital Virgen de la Arrixaca ya tiene suministro. Poco después, se comunica por redes que los centros educativos abrirán el día siguiente, pero sin actividad lectiva.

00.30h Llega el contingente completo de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El capitán Arroyo llega como avanzadilla y, seguidamente, otros 75 militares, que se ponen a disposición de la Comunidad Autónoma.

01.30h Recuperado el suministro eléctrico en el 80% del territorio de la Región de Murcia. López Miras deja el puesto de mando. La delegada del Gobierno se va a casa media hora después.

04.04h Recuperación del suministro en todo el territorio regional. Salvo alguna incidencia puntual, toda la Región tiene ya luz.

07.00h Solicitud de desactivación del Nivel 3 de emergencia. Un tuit de López Miras da por normalizada la situación.

10.00h Consejo de Gobierno extraordinario. El presidente de la Comunidad analiza la situación con los consejeros y lanza reproches a Pedro Sánchez.

19.59h Orden de desactivación del Nivel 3 de emergencias, casi trece horas después de solicitarlo la Comunidad. El Plan Platemur quedó desactivado a las 13.54 horas del miércoles 30 de abril.

Los comités de crisis constituidos por ambas administraciones mantienen sus primeras reuniones. El regional, a las 13.15, presidido por López Miras. La mayor preocupación, asegurar el combustible para que los generadores de los centros sanitarios de las nueve áreas de salud no dejen de funcionar en ningún momento, para lo que se inician las gestiones con Repsol y otras entidades del Valle de Escombreras. En total, se suministraron 700.000 litros.

Se decide dar prevalencia a las urgencias frente a la atención ordinaria. Asimismo, se contacta con las empresas del transporte escolar y las que suministran el servicio de comedor, que le trasladan situación de normalidad. A través del IMAS, se establece comunicación con los centros de mayores y de personas con discapacidad, respirando con alivio al comprobar que el servicio de teleasistencia contaba con baterías que permitían garantizar la atención durante un periodo prolongado.

Guevara, que ya por entonces ha logrado hablar con la responsable de zona de Red Eléctrica Española, convoca su primera reunión a las 13.30 horas, junto a los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Se activa un sistema denominado Tetra para asegurar el contacto permanente entre las fuerzas de seguridad estatales.

Una vez tomadas las decisiones sobre los servicios básicos, Miras decide comparecer por primera vez a las 15 horas para informar a la población. Sobre todo, para los que escuchan la radio, pues el 28-A fue un nuevo día de transistores a pilas. El jefe del Ejecutivo regional intenta transmitir tranquilidad y pide evitar desplazamientos innecesarios. Junto a él, en el comité de crisis están los consejeros Marcos Ortuño (Presidencia y Emergencias); Juan José Pedreño (Salud); Jorge García Montoro (Fomento); y Juan María Vázquez (Medio Ambiente). Una de las medidas más relevantes fue la suspensión de la actividad por la tarde en centros educativos, sociales y de atención temprana.

El miedo a la noche

Llega la tarde, el apagón va para largo y comienza a cundir el pánico por la seguridad ciudadana en una noche en penumbra. En la Delegación, Guevara plantea a las 16.00 horas un refuerzo de efectivos a Policía y Benemérita. Por su parte, Capitanía Marítima y Autoridad Portuaria deciden que, si sigue el apagón de noche, se suspendería el tráfico marítimo desde la puesta de sol hasta la vuelta de la electricidad. Paralelamente, la Comunidad solicita al Gobierno de España la activación del Nivel 3 de emergencias. El presidente dice luego que esto se debió «a la ausencia total de información» por parte de La Moncloa. A las seis de la tarde, la secretaria del jefe del Ejecutivo le llama para informarle que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quería hablar con él. Cinco minutos después, contactaron. Miras le reclama el refuerzo de la seguridad.

Ampliar Mariola Guevara, delegada del Gobierno en la Región, en su despacho el pasado lunes. DGRM

La luz al final del túnel, nunca mejor dicho, comienza a vislumbrarse a falta de cuatro minutos para las siete de la tarde. Red Eléctrica Española informa a la Comunidad de que el suministro energético comienza a reponerse en la Región de Murcia. El Gobierno regional lo tiene claro: primero los hospitales y las residencias. Luego, todo lo demás.

A las ocho de la tarde, López Miras participa en una videoconferencia con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los presidentes autonómicos populares, quienes le informan de la situación en sus respectivos territorios. A las 20.30 horas comparece por segunda vez, informando de que la energía ha sido recuperada en el Hospital Virgen de la Arrixaca y volvería de inmediato al resto de centros. A esa misma hora, la delegada se comunica con el ministro del Interior, quien le informa que se ha activado la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra en Valencia.

Como en el gol de Iniesta

Ya van llegando noticias de recuperación del suministro en algunos puntos de la Región, como las pedanías murcianas de Santo Ángel y La Alberca, cercanas a La Arrixaca. Pero la mayoría de zonas de la capital vuelven a tener luz a las 22.15 horas. En el centro de Murcia, se celebra como un gol de la Selección Española en la final del Mundial.

Pero la situación continúa siendo crítica y nadie abandona el puesto de mando, donde se suceden las videoconferencias. El mayor lío de la jornada para la Comunidad estuvo en el funcionamiento de los centros educativos para el día siguiente, la noticia más esperada por miles de padres. A las 22.50 horas se informó por redes sociales de que el martes los colegios permanecerían abiertos con actividad normal. Pero unos minutos después, Pedro Sánchez entra en escena y señala que, en las autonomías con el Nivel 3 activado, los centros educativos abrirían para permitir la conciliación, pero sin actividad lectiva.

Ampliar Un policía local dirige el tráfico en Murcia, a oscuras. Nacho García

Por tanto, la CARM tiene que rectificar. Este asunto fue luego utilizado por Podemos para criticar a López Miras. El Gobierno regional defiende que no se publicó ninguna regulación en el BOE y que la Consejería de Educación no recibió hasta las 13.06 del día siguiente el email con las indicaciones respecto a la jornada no lectiva. Además, añade que la comunicación del Centro Nacional de Emergencias remitiendo la orden por la que se activa el Nivel 3 no llega hasta las 00.36 horas.

La situación se va estabilizando y la luz vuelve a todos los hospitales de la Región pasada la media noche. Marcos Ortuño mantiene videoconferencias con Marlaska y los militares de la UME llegan a las 00.30 horas, con el capitán Arroyo como avanzadilla, poniéndose a disposición de la Administración regional.

Comer de madrugada

El suministro se ha recuperado al 80% a las 1.30 horas. Las autoridades de los comités de crisis se fueron relajando y se dieron cuenta de una cosa: no habían comido casi nada en todo el día y tenían hambre. En Delegación mandaron a un trabajador en busca de comida, pero tuvo dificultades para encontrar algo abierto. Al final, consiguió unos bocadillos. Los mismos productos llegaron al 112, pero Marcos Ortuño señala que se dejaron para los empleados y que él, en su caso, ingirió «algo de fruta» entrada la madrugada. López Miras se fue a su casa a la una y media de la mañana. Mariola Guevara, media hora después.

No obstante, ninguno de los dos durmió mucho. El suministro se recuperó al 100% a las 4.04 horas, después de 15 horas y 31 minutos de apagón. Y, a las siete de la mañana, en su cuenta de X el jefe del Ejecutivo autonómico informó a los ciudadanos del restablecimiento de la normalidad en toda la Región y solicitó la desactivación del Nivel 3. Algo que no se produjo hasta las 19.59 horas del martes.

El 29 de abril fue un día de 'shock', pero apenas sin incidencias. El Consejo de Gobierno evalúa la situación, Ortuño vuelve a hablar con Marlaska y Miras critica a Sánchez. Todo vuelve a la normalidad. El Plan Platemur quedó desactivado a las 13.54 del miércoles 30. Crisis superada.