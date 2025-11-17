Educación detecta un descenso de las faltas tras prohibir el móvil en las aulas Más de 150 docentes, padres y alumnos participan en un encuentro de los consejos escolares

LA VERDAD Murcia Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

El XXI encuentro del Consejo Escolar Región de Murcia con consejos escolares municipales y de centro reunió este fin de semana en el Cuartel de Artillería de Murcia a 150 personas bajo el lema 'Pantallas y libros: compañeros de aprendizaje'. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, inauguró la jornada junto con el presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, José Francisco Parra, y destacó que «la Región es pionera en la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros educativos en enero de 2024, en la creación de un grupo de expertos sobre digitalización y en la puesta en marcha de la Estrategia de Digitalización Educativa de la Región de Murcia 'Libre', que regula el uso de los dispositivos digitales en los centros docentes no universitarios de la Región».

El titular de Educación expuso que «la medida de prohibir el uso de teléfonos móviles en los centros educativos ha contribuido de manera decisiva a reducir un 31% las faltas muy graves, como amenazas, insultos o agresiones, y ha logrado una disminución del 27% en los casos de ciberacoso, lo que ha repercutido de forma notable en la mejora del clima escolar y reducido los incidentes relacionados con la convivencia».

La Estrategia 'Libre', implantada este curso, cuenta con medidas como la ampliación de la limitación del uso de dispositivos digitales con el objetivo de reducir el tiempo de exposición del alumnado a las pantallas, adaptar el uso de los medios digitales a cada etapa educativa, así como no usar los dispositivos como meros sustitutivos que repliquen el libro de texto o para la simple visualización de vídeos de extensión prolongada.

El consejero señala que se han reducido las amenazas, insultos y agresiones, y también el ciberacoso

Asimismo, se restringe el uso de dispositivos digitales de uso individual en las enseñanzas de lectura, escritura y matemáticas hasta cuarto de Primaria incluido, y continúa la prohibición del uso del teléfono móvil en los centros educativos, salvo por cuestiones pedagógicas.