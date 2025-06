El duelo de Evelin y Laura: «Abortar es muy duro, y Salud nos expone a más dolor»

Una es madre desde que se queda embarazada«. Así lo siente Evelin, una murciana de 36 años que ha pasado dos veces por el duelo ... de perder al hijo que gestaba en su interior. En ambos casos, por una interrupción voluntaria del embarazo. Si la atención al duelo perinatal ha sido tradicionalmente una asignatura pendiente en la sanidad pública regional, en el caso de los abortos el sistema se desentendió directamente durante años. Al menos así se han sentido muchas mujeres afectadas.

Evelin pasó por su primera interrupción en 2021. En la semana 20 de gestación, los médicos detectaron una grave cardiopatía congénita en el feto. A partir de ahí se desató un proceso traumático. «Tanto, que mi mente ha querido olvidar muchas cosas de las que pasaron», confiesa. En aquella época, los abortos se derivaban sistemáticamente a las clínicas concertadas. «No sabía si me enviarían a Madrid o me lo harían en Murcia. Fue aquí, y fue horrible».

«Abortar es muy duro. Habrá gente que no me comprenda, o no lo comparta; solo pido respeto», reclama. Cuando Evelin llegó a la clínica, se sintió en un sitio inhóspito, frío. «Estuve sola, porque mi marido tuvo que aguardar en la calle». Cuando se despertó, todo había pasado, y no sabía muy bien cómo.

Evelin volvió a quedarse embarazada, y en 2022 se encontró de nuevo con un diagnóstico que cayó como un mazazo. En este caso, en la semana 19. «Detectaron una anomalía cromosómica», explica. Para entonces, la Consejería había modificado el protocolo de derivación de los abortos fruto de la enorme polémica que generaron las denuncias de desatención por parte de la Plataforma de Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública. El Tribunal Constitucional terminó dictaminando que el SMS había incurrido en una «vulneración de los derechos fundamentales» de estas mujeres al derivar todos los abortos a la privada. La objeción de conciencia en bloque de los servicios de la sanidad pública, bajo la que se escudaba la Administración, ni se contemplaba en la ley del aborto entonces en vigor ni se contempla en la nueva norma, de 2023.

Salud modificó el circuito, de forma que, en los abortos entre las semanas 15 y 22, las mujeres pueden ahora ser atendidas en el hospital público en la última fase del proceso: la inducción al parto. Eso sí, la interrupción previa del latido en el feto se sigue realizando en el concierto. Solo a partir de la semana 23 se asume también este procedimiento en La Arrixaca.

«Me dijo: no lo hagas»

Evelin guardaba un recuerdo horrible de su paso por la clínica privada, así que movió cielo y tierra e imploró a quien quiso escucharla para no tener que volver a aquel lugar. Pero no tuvo éxito. Nada más llegar, se encontró en la puerta con un manifestante provida. «Me dijo: no lo hagas». Sintió todo el peso del estigma. «Nos exponen a un dolor añadido cuando nos mandan al concierto. Te encuentras en un sitio al que va mucha gente con otras circunstancias, mujeres con embarazos no deseados, pero tú si querrías ser madre. Te preguntas qué haces allí», confiesa.

Pero, además, el procedimiento no fue bien. «Cuando terminaron y me hicieron una ecografía, detectaron bradicardia. Es decir, seguía habiendo un mínimo latido». Le dieron la opción de volver «dos días después». Se negó en rotundo y acudió a La Arrixaca. Cuando llegó, todo cambió: «Me encontré con un médico que entendió nuestro sufrimiento, el mío y el de mi marido. Me ingresó y al día siguiente me indujeron el parto». Tras el trauma de su primer aborto, en este caso Evelin sí pudo despedirse de su hija. «Yo no paraba de llorar, y me acuerdo de lo bien que me trataron las sanitarias. Nos llevaron a una habitación que tienen reservada para estos casos, y me dieron una caja de recuerdos con una huella del pie», rememora. Recibió, en definitiva, una atención al duelo como la que se merecen todas las madres que pierden a su hijo no nacido, sea en las circunstancias que sea.

«Es muy angustioso»

Laura es una mujer de Lorca que, como Evelin, ha pasado recientemente por un aborto por causas médicas. «Todo iba normal en el embarazo hasta que en la semana 20 nos dijeron esa frase que no se la deseo a nadie: 'tu bebé está bien pero le hemos visto algo'. Nos dieron un diagnóstico de posible ventriculomegalia (la dilatación de los ventrículos laterales del cerebro)», explica. En la semana 22, el cuadro se complicó con lo que parecía una hemorragia intraventricular. «Es muy angustioso, tienes que tomar una decisión a contrarreloj, con el tiempo pisándote los talones», cuenta.

126 Es el número de abortos que se registraron en la Región de Murcia por causas médicas (a partir de la semana 15) en 2023 25 Es el número de abortos que fueron atendidos en hospitales públicos de la Región de Murcia en 2023

Tras decidirse por el aborto, Laura fue derivada a la privada. «Todas las mujeres que pasamos por una interrupción merecemos respeto, que se nos cuide. Te encuentras en el momento más vulnerable, cuando van a interrumpir el latido del feto, en un lugar en el que eres un número. Recuerdo que me tuve que poner el camisón en un sitio oscuro; temblaba de frío. Me preguntaba: ¿yo qué hago aquí?».

De vuelta a La Arrixaca para la inducción del parto, se sintió de nuevo «bien tratada». Como Evelin, pudo despedirse de su hija, a la que llama por su nombre: Alba. «Yo preferí despedirme de ella, creo que es algo que ayuda mucho», confiesa. Pero, como tantas otras mujeres, hubiese preferido pasar todo el proceso en la sanidad pública. «Es lo que marca la ley», advierte la Plataforma de Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública, que ha llevado esta situación a la Fiscalía, al entender que el circuito planteado por la Consejería contraviene la normativa nacional.

Salud defiende que la atención al aborto cumple con la ley vigente, y señala que en los últimos años «se han incorporado mejoras en las condiciones y garantías sanitarias y psicosociales para la mujer que decide interrumpir el embarazo». 41 profesionales están registrados como objetores de conciencia en la Región de Murcia, de los que 39 son médicos.