Susana Díaz en un acto de las primarias de 2017 en Cartagena junto a representantes del PSRM-PSOE como Ana Belén Castejón, Mari Carmen Moreno, Inma Sánchez Roca, Francisco Lucas, Rosa Peñalver y María José Pérez, entre otros. Antonio Gil / AGM

La dimisión de Moreno marca un «fin de ciclo total» para una generación de dirigentes del PSOE: «Nos han cuidado poco»

La alcaldesa de Águilas fue cabeza visible de un grupo de dirigentes locales socialistas que desafió la hegemonía del PP en la Región y también a su propio partido

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:25

«Fin de ciclo total»: este es uno de los mensajes que ayer escribió un dirigente socialista en los numerosos intercambios que mantuvieron a través ... de Whatsapp dentro de las filas del PSRM-PSOE tras hacerse oficial la marcha de la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno. Como ese, hubo muchos más. La renuncia de Moreno y su salida de la política es algo más que la despedida de una alcaldesa. Marca también el final de una generación de dirigentes socialistas que disputaron al PP un liderazgo en los municipios que los populares nunca perdieron a nivel regional. Y que también incluso desafiaron a los órganos internos de su propio partido.

