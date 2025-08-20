La dimisión de Moreno marca un «fin de ciclo total» para una generación de dirigentes del PSOE: «Nos han cuidado poco»

«Fin de ciclo total»: este es uno de los mensajes que ayer escribió un dirigente socialista en los numerosos intercambios que mantuvieron a través ... de Whatsapp dentro de las filas del PSRM-PSOE tras hacerse oficial la marcha de la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno. Como ese, hubo muchos más. La renuncia de Moreno y su salida de la política es algo más que la despedida de una alcaldesa. Marca también el final de una generación de dirigentes socialistas que disputaron al PP un liderazgo en los municipios que los populares nunca perdieron a nivel regional. Y que también incluso desafiaron a los órganos internos de su propio partido.

Cuando Moreno llegó a la alcaldía en 2015, el PSOE formaba parte de 26 gobiernos locales. Diez años después, son apenas trece. Y en ese mapa donde el azul es predominante, Moreno no solo ha conseguido resistir con mayorías absolutas en momentos bajos para su formación, sino que para muchos socialistas (no solo veteranos, también jóvenes), se había convertido en un referente. «Nos han cuidado poco», es la sensación que reconoce a LA VERDAD uno de esos dirigentes a cambio de anonimato, pues elude ahora cualquier protagonismo.

Este ciclo de salidas arrancó con la debacle de las autonómicas y las municipales de 2023. De los que perdieron el bastón de mando, algunos como José Antonio Serrano, en Murcia; Eliseo García, en Molina de Segura; o Mariola Guevara, en Alhama de Murcia (aunque posteriormente fue recuperada en la Delegación del Gobierno), abandonaron la política local, entre otros. El más reciente fue el exalcalde de Lorca, Diego José Mateos, muy próximo también a Mari Carmen Moreno.

Pero a esta lista de nombres también hay que sumar a José Vélez, que en 2015 era alcalde de Calasparra y que, después de renunciar a presentarse a las primarias del partido que se celebraron en enero de este año para seguir liderando el partido en la Región, en mayo hizo efectiva su salida de la Asamblea Regional.

Siguen en la brecha aún veteranos alcaldes como Juan Jesús Moreno, en Mula; Mario Pérez Cervera, en Los Alcázares; o Joaquín Hernández, en Lorquí, igual que María Dolores Muñoz, en Bullas; Mari Carmen Morales, en Beniel, o María José Pérez Cerón, en Campos del Río. También mantienen otros feudos como Ceutí y Librilla, en manos de Sonia Almela y Leonor Hernández. «Centrado en mis ciudadanos», así dice estar en Mula Juan Jesús Moreno, que admite que ahora mismo «no es fácil» ser alcalde socialista «porque parece que todo lo que pasa en el mundo es culpa del PSOE». En su caso, como la alcaldesa de Águilas, resistió en 2023 también «la ola nacional contra Pedro Sánchez» y revalidó la mayoría absoluta.

«Frente de alcaldesas rebeldes»

Si entre 2015 y 2019 los socialistas podían presumir de revalidar al PP su hegemonía, en gran medida se debió a un buen número de alcaldías en manos de mujeres: en Molina de Segura, Cartagena, Águilas, Santomera, Bullas, Jumilla, Beniel o Campos del Río... «Un frente de alcaldesas rebeldes», es la definición que emplea Ana Belén Castejón, entonces al mando del Ayuntamiento cartagenero. Muchas de ellas, como la propia Castejón, no ocultaron su posicionamiento a favor de Susana Díaz en las primarias que perdió frente a Pedro Sánchez en 2017, y en las que hasta el hoy secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, participó en la campaña de la entonces presidenta andaluza.

«Había un gran potencial. Podríamos habernos comido el mundo», añade la concejala de Sí Cartagena, hoy ya fuera de las filas del PSOE: fue expulsada por pactar con el PP de Noelia Arroyo y con Ciudadanos en 2019. El burofax donde se le confirmaba esa decisión de la Ejecutiva federal, cuenta, le llegó firmado por Santos Cerdán, aún en prisión por una investigación sobre corrupción que también implica a José Luis Ábalos y Koldo García.

En ese triángulo que une amistad y política y que integraron Castejón, Moreno y Esther Clavero, esta última tampoco se ha mordido la lengua para referirse a la situación interna del partido: «Fui señalada y apartada cuando necesitaba el respaldo humano y político», escribió recientemente Clavero en una publicación en Facebook, donde aseguró que «como militante socialista, me duele la corrupción». En su caso, dejó la alcaldía en 2021 y fue también expedientada de la formación (y readmitida en 2022) por haberse vacunado contra la covid sin que le correspondiera por protocolo: «Encontré una maquinaria dispuesta a cualquier excusa para desacreditarme. Lo intentaron con un expediente que ni siquiera pudieron sostener», apuntó en esa misma publicación.

Numerosos mensajes de despedida

La palabra «referente» ha estado también entre las más repetidas en los numerosos mensajes de despedida que desde ayer recibió Mari Carmen Moreno. Por ejemplo, una de ellas fue la secretaria de Estado de Digitalización, María González Veracruz: «Para mí eres un orgullo, un referente, una política de lujo». Y añadió que «la política puede llegar a ser durísima»: «Nunca se sabe fuera de los ambientes familiares y personales». «Siempre has demostrado tu cercanía y liderazgo», escribió la portavoz socialista en la Asamblea, Carmina Fernández. «Honesta, con arrojo y de las mejores políticas que conozco. Un ejemplo», la describió la senadora Inmaculada Sánchez Roca.

El PP atribuye la dimisión de Moreno a «la guerra interna en el PSOE»

Desde los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Águilas, la presidenta del PP en esta localidad, Eva Reverte, aseguró que la renuncia de Moreno «es la prueba evidente de un fracaso político, fruto de la guerra interna en el PSOE, tras salir a la luz numerosos escándalos de presunta corrupción por parte de altos cargos del partido». Para Reverte, la alcaldesa se va «sin haber cumplido nada de lo que prometió y deja a Águilas y a sus vecinos con más problemas que soluciones; una ciudad en peor situación que cuando llegó».

Para IU-V, esta dimisión «abre una nueva etapa política para avanzar hacia un municipio más justo y sostenible en Águilas. Para esta formación, la localidad »ha sufrido una gestión marcada por la falta de diálogo, la ausencia de planificación estratégica y un modelo de desarrollo que ha dejado en segundo plano cuestiones fundamentales como la vivienda digna, la transición ecológica, la defensa de los servicios públicos o la creación de empleo de calidad«.