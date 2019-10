El PSOE confirma a Castejón su expulsión por correo electrónico Castejón y sus ediles, en una imagen de agosto. / a. gil / agm La Comisión Federal de Ética rechaza los recursos de los seis concejales que apoyan el pacto con Ciudadanos y PP para mantener la alcaldía EDUARDO RIBELLES Sábado, 5 octubre 2019, 01:34

El PSOE confirmó ayer la expulsión de la alcaldesa, Ana Belén Castejón y de los concejales que apoyaron el acuerdo con el PP y Cs para mantener la alcaldía, a espaldas de las direcciones regional y federal del partido y sin consulta a los militantes. La Comisión Federal de E ética y Garantías del Partido Socialista desestimó el recurso de los ediles, donde alegaban indefensión y pedían proporcionalidad en la sanción. Este organismo consideró proporcionada la retirada del carné e indicó que no hay indefensión. El PSOE comunicó su decisión a la regidora y a los concejales de su equipo por correo electrónico.

La expulsión afecta también, según confirmaron fuentes del partido, a Juan Pedro Torralba, María Irene Ruiz, Mercedes García, Alejandra Gutiérrez y David Martínez. Manuel Mora, que apoyó el acuerdo pero dimitió antes de que se formara el gobierno, no está en este grupo.

En el caso de Mercedes García, no estaba en la corporación cuando los ediles socialistas votaron a favor de la coalición en el Pleno, en junio. Sin embargo, al igual que sus compañeros, cuando entró en el Ayuntamiento en sustitución de Manuel Mora, que sí apoyó el acuerdo y dimitió días después, se negó a abandonar el gobierno y a entregar su acta cuando el PSOE se lo solicitó.

«Seguimos siendo socialistas. Nos privan del carné, no de la ideología», dicen los afectados

La expulsión definitiva ratifica la decisión, comunicada hace dos meses, de apartar cautelarmente a estos concejales del PSOE a la espera de su recurso, ahora descartado. A Castejón no le ha servido presentar, en junio, su dimisión como secretaria general de la agrupación municipal del PSOE y renunciar a volver a ser candidata socialista a la alcaldía en 2023. La medida adoptada por la comisión de ética, contra la que no cabe recurso en la disciplina del partido, convierte a los concejales en no adscritos. El Grupo Municipal del PSOE queda disuelto y el personal que trabaja en él no podrá continuar. Fuentes municipales indicaron que podrían ser recolocados en la alcaldía.

En las comisiones de trabajo municipales cada edil expulsado solo se representará ya a sí mismo. Habrá que ver el efecto del cambio.

«No cambia nada»

«No ha cambiado nada con respecto a ayer. Vamos a seguir defendiendo los intereses socialistas y vamos a cumplir el acuerdo programático, tal y como nos comprometimos, tengamos o no carné del PSOE», aseguró Ana Belén Castejón, en un comunicado con el membrete del Grupo Municipal Socialista, que desaparecerá por primera vez en Cartagena en el actual periodo democrático.

La primer edil y sus cinco compañeros indicaron que «lamentan profundamente su expulsión. La consideran «desproporcionada e injusta» y aseguran que no influye en nada «en la estabilidad del Gobierno local, que está por encima de intereses políticos y partidistas». Castejón subrayó que en otros consistorio ha habido pactos similares al suyo, sin expulsión del PSOE.

«Hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para evitar la expulsión, porque seguimos siendo socialistas. Nos han privado del carné pero no de nuestra ideología. Y no han cumplido con su palabra y no nos han dejado defendernos en Ferraz, como solicitamos», añadió Castejón, quien durante semanas apeló a la intervención del secretario general del PSOE y presidente del Gobienro, Pedro Sánchez.

Nada más conocer la expulsión, MC pidió la dimisión de los ya exconcejales socialistas. La expulsión «es la consecuencia lógica de un comportamiento espurio y de la estafa a los votantes del PSOE, pero también del PP y de CS», dijo el viceportavoz de MC, Jesús Giménez. Añadió que «ahora deberían entregar sus actas o sus compañeros de gobierno abandonarlos, pues ya no existe esa entelequia que vendían de 'gobierno de concentración' apoyado en todas las administraciones».