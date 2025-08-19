Mari Carmen Moreno anunciará este martes su salida de la alcaldía de Águilas
La regidora socialista hace pública su decisión de dejar el Ayuntamiento, en el que gobierna desde hace 10 años
Martes, 19 de agosto 2025, 11:43
Mari Carmen Moreno anunciará este martes su intención de dejar su cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Águilas, según ha podido saber LA VERDAD. Así ... se lo está trasladando a lo largo de esta mañana a su círculo de confianza, trabajadores municipales y compañeros de partido, a quienes ya ha informado de que abandona la política después de veinticuatro años de carrera y de una década al frente del consistorio aguileño. A las doce de mediodía Moreno tiene convocada una comparecencia ante los medios de comunicación donde se espera que haga pública esa noticia.
Moreno, de 49 años, casada y con dos hijos, comenzó su carrera política en 2023, año en el que fue elegida diputada por el PSOE en la Asamblea Regional, escaño que mantuvo durante tres legislaturas. Desde 2007 es concejala en el Ayuntamiento de Águilas, y en 2015 llegó a la alcaldía. En su primera legislatura gobernó en coalición con IU y en los siguientes comicios de 2019 y 2003 revalidó el bastón de mando con mayoría absoluta.
Es licenciada en bioquímica por la Universidad de Murcia y, desde 2010, funcionaria interina de Biología y Geología dentro del cuerpo de Educación Secundaria de la Región.
