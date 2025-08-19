La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Mari Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas Jaime Insa / AGM

Mari Carmen Moreno anunciará este martes su salida de la alcaldía de Águilas

La regidora socialista hace pública su decisión de dejar el Ayuntamiento, en el que gobierna desde hace 10 años

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 19 de agosto 2025, 11:43

Mari Carmen Moreno anunciará este martes su intención de dejar su cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Águilas, según ha podido saber LA VERDAD. Así ... se lo está trasladando a lo largo de esta mañana a su círculo de confianza, trabajadores municipales y compañeros de partido, a quienes ya ha informado de que abandona la política después de veinticuatro años de carrera y de una década al frente del consistorio aguileño. A las doce de mediodía Moreno tiene convocada una comparecencia ante los medios de comunicación donde se espera que haga pública esa noticia.

