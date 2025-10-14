El alcalde de Los Alcázares exige «soluciones estructurales para evitar nuevas inundaciones» Mario Pérez Cervera pide una reunión con la Delegación del Gobierno y ADIF por la modificación del puente del AVE: «No se puede tocar mientras no haya garantías de seguridad»

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, exigió este martes «soluciones estructurales para evitar nuevas inundaciones» tras los estragos causados por la dana 'Alice' en el municipio. En una rueda de prensa, donde hizo balance de los daños que dejó el temporal, sostuvo que «la inexistencia de un plan de ordenación territorial en el Campo de Cartagena y el Mar Menor es una de las causas principales de la situación».

«Durante décadas se ha actuado sin una planificación global. Los municipios han construido protegiendo nueva zonas urbanas y los agricultores han protegido sus propiedades desviando las aguas, y esas decisiones acaban generando graves problemas a los municipios costeros como el nuestro», explicó Pérez Cervera.

El alcalde insistió en agradecer el comportamiento de los vecinos durante los días de alerta por la dana, ya que «su responsabilidad ha sido ejemplar y ha permitido que los daños fueran mucho menores de lo que podrían haber sido». Pero también hizo balance y analizó las causas que agravan los riesgos de las inundaciones en Los Alcázares.

En este sentido, el primer edil valoró que el problema «no es lo que llueve en el municipio, sino lo que llueve en la zona alta de la cuenca, desde donde bajan caudales que terminan afectando a nuestro pueblo».

El puente del AVE

Además, mostró su preocupación por el proyecto de modificación del puente del AVE entre Murcia y Cartagena, que pasaría de una capacidad hidráulica de 40 a más de 200 metros cúbicos por segundo, según fuentes del Ayuntamiento. «Si ese puente se modifica sin las obras de contención necesarias, todo ese caudal llegaría directamente a Los Alcázares. No podemos permitirlo. Hemos pedido una reunión urgente con ADIF y con la Delegación del Gobierno porque ese puente no se puede tocar mientras no haya garantías de seguridad», afirmó.

Mario Pérez Cervera también señaló el papel del trasvase Tajo-Segura, que durante episodios de fuertes lluvias «aumenta el caudal de las ramblas y aumentando el riesgo a inundaciones en el municipio». Por ello, el alcalde subrayó que la infraestructura «debe adaptarse a la realidad de los pueblos costeros. No puede ser que se evacuen excedentes hacia las ramblas que desembocan en nuestro municipio, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros vecinos».

Medidas y soluciones propuestas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Los Alcázares planteó una serie de medidas urgentes para mitigar el riesgo de inundaciones, como la aprobación inmediata del Plan de Ordenación Territorial del Mar Menor y el Campo de Cartagena, o la construcción de obras hidráulicas en las cabeceras de las ramblas, como presas o balsas de retención.

El alcalde también apuntó, dentro de las soluciones, el deslinde y la recuperación de los cauces naturales de las ramblas, el mantenimiento del actual puente del AVE hasta que se ejecuten las obras de protección, y la revisión del funcionamiento del trasvase Tajo-Segura en su relación con las ramblas del municipio.

«Las soluciones están claras, solo falta voluntad. No podemos seguir esperando a que cada tormenta ponga en riesgo nuestras vidas. Hay que actuar ya, y hacerlo conjuntamente entre administraciones», subrayó el alcalde.