Arrastres de barro por la dana hasta el Mar Menor, en el Club de Regatas de Santiago de la Ribera, en una foto del domingo. Vicente Vicéns / AGM

La dana 'Alice' dispara el nivel de clorofila en el Mar Menor y el IEO teme otra 'sopa verde'

Detecta indicios de un «proceso de 'bloom' fitoplanctónico alimentado por la entrada de agua dulce y nutrientes» de forma masiva. Los próximos días serán «críticos» y la climatología influirá en el grado de «efectos dañinos para el ecosistema». IEO, Cebas, Ministerio y Tragsa forman un «gabinete de crisis»

José Alberto González

José Alberto González

Murcia

Martes, 14 de octubre 2025, 12:36

La 'dana' Alice ha puesto al Mar Menor en riesgo de sufrir una nueva 'sopa verde', el temido fenómeno de explosión incontrolada de microalgas y ... reducción del oxígeno que en 2016 llevó a la laguna a una situación de colapso ecológico por eutrofización. Un informe de emergencia realizado por científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) para el Ministerio para la Transición Ecológica, dentro del Proyecto Belich de monitorización de la laguna, han detectado una «preocupante la tendencia de aumento de la clorofila a en toda la laguna, especialmente a partir del día 12, lo que indica un proceso de 'bloom' fitoplanctónico alimentado por las entradas de agua dulce y nutrientes a la laguna», que fueron «masivas». Fuentes del IEO precisaron que se trata de «indicios» del inicio de un proceso de eutrofización.

