La dana 'Alice' dispara el nivel de clorofila en el Mar Menor y el IEO teme otra 'sopa verde'

La 'dana' Alice ha puesto al Mar Menor en riesgo de sufrir una nueva 'sopa verde', el temido fenómeno de explosión incontrolada de microalgas y ... reducción del oxígeno que en 2016 llevó a la laguna a una situación de colapso ecológico por eutrofización. Un informe de emergencia realizado por científicos del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) para el Ministerio para la Transición Ecológica, dentro del Proyecto Belich de monitorización de la laguna, han detectado una «preocupante la tendencia de aumento de la clorofila a en toda la laguna, especialmente a partir del día 12, lo que indica un proceso de 'bloom' fitoplanctónico alimentado por las entradas de agua dulce y nutrientes a la laguna», que fueron «masivas». Fuentes del IEO precisaron que se trata de «indicios» del inicio de un proceso de eutrofización.

Según las mediciones de la Comunidad Autónoma, por la rambla del Albujón y otras secundarias llegaron unos seis hectómetros cúbicos a la laguna con motivo de la dana, aunque la cifra puede alcanzar los 13,6 hectómetros cúbicos. Es, en cualquier caso, una cantidad muy inferior a los 80 hectómetros del año 2019.

«El seguimiento de la evolución de esta variable, y sus consecuencias sobre otras variables (por ejemplo oxígeno), es crítico en los próximos días, ya que las entradas masivas de nutrientes podrían estimular aún más el desarrollo fitoplanctónico. Todo dependerá de las condiciones climatológicas de contorno en los próximos días», advierte el IEO en su análisis, publicado este martes. Y destaca que «si las condiciones son muy estables se podría intensificar el 'bloom' fitoplanctónico y el consumo de oxígeno, y si son algo más inestables favorecerá la mezcla vertical de la masa de agua disminuyendo la probabilidad de efectos dañinos para el ecosistema».

Ante esta situación, «los equipos del proyecto Belich del CSIC, IEO, Cebas, y Tragsa, se encuentran en modo gabinete de crisis para evaluar en continuo el proceso y sus efectos en el ecosistema. Durante estos últimos días y los siguientes, estos equipos se encuentran recogiendo muestras de la cuenca y la laguna para determinar la magnitud del evento en términos de balance de agua y nutrientes, aspecto clave para evaluar las causas de la alteración de la laguna y las medidas más eficaces y apropiadas para la recuperación del ecosistema», detalla el informe del IEO. Y apunta que «estas conclusiones son provisionales y pueden variar en función de la evolución de la climatología en los próximos días». En este equipo de emergencia también hay representantes de la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica.

El análisis de los datos recogidos en tiempo real en la laguna tras las lluvias torrenciales del pasado fin de semana refleja «unas entradas masivas de sedimentos (24-25.000 microgramos), con una carga muy elevada de nitrógeno (48 Mg), fósforo (22 Mg) y carbono orgánico (353 Mg), así como unas muy elevadas cargas de nutrientes disueltos».

Hubo valores de «hipoxia» en la zona sur

«Los datos muestran que la entrada de agua masiva hacia la laguna causó una estratificación de la columna de agua, pero reversible, de corta duración, principalmente debido al flujo masivo y rápido del agua entrante a través de las golas, principalmente la del Estacio. Durante el episodio, el efecto más crítico ha sido la reducción de las concentraciones de oxígeno disuelto en la zona profunda de la zona sur, hasta valores propios del estado de hipoxia. Sin embargo, este episodio de hipoxia ha sido de carácter transitorio y en la actualidad los valores de oxígeno en la laguna son normales y bastante homogéneos«, explica también el informe.

Como aspecto positivo, «los picos de turbidez asociados a los episodios de entrada de agua en la laguna han sido también bastante efímeros y, si bien persisten algunas zonas muy turbias en la laguna, esta variable se ha casi restablecido en amplias áreas del ecosistema lagunar». No obstante, «las entradas de agua turbia desde el Mediterráneo también están contribuyendo a la turbidez de las aguas de la laguna», apunta el IEO.

Indica también que «las dos estimas de entrada de agua, sedimentos y nutrientes en la laguna causadas por la dana 'Alice' realizadas por los equipos de Tragsa y Cebas para este informe son muy coherentes entre sí». Y señala que las cifras «serán revisadas y actualizadas en futuros informes conforme se obtengan nuevos datos de los muestreos realizados durante el evento, tanto en cuenca como en la laguna».

El IEO inició un programa de seguimiento continuado del estado de la albufera a partir de la crisis eutrófica del 2016, protagonizado por un bloom fitoplanctónico sin precedentes, que causó el colapso del ecosistema lagunar que lo precipitó bruscamente a un estado alterado.