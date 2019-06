Ciudadanos tendrá una vicepresidencia con amplias competencias en el Gobierno regional

Los colectivos LGTBI alertan sobre las propuestas de Vox

La plataforma LGTBIQ+ de la Región, formada por No te prives, Asfagalem y Galáctyco, pidió ayer a los partidos su apoyo a sus derechos civiles. Exigen en un comunicado que «no se negocie ni mercadee» con los derechos que afectan a las personas de este colectivo ni de sus familias, y que no se acepten las medidas que Vox ha incluido en su negociación con el PP. La plataforma considera «inaceptable» que Vox pretenda que los padres tengan el derecho a vetar a sus hijos en enseñanzas, charlas y talleres que se impartan en colegios, y reclaman su adhesión a un documento en el que piden «que no se negocie ni se permita que, de forma activa o pasiva, partidos de ultraderecha incluyan sus doctrinas homófobas en la agenda del próximo Gobierno».