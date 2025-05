El veterano agricultor de Murcia que muestra en TikTok su rutina en el campo: «En vez de un ordenador tengo una azá»

A.G.B. Murcia Domingo, 18 de mayo 2025, 09:41 Comenta Compartir

Las redes sociales no son un territorio limitado a jóvenes, nativos digitales e influencers expertos en las estrategias de comunicación más novedosas. La expansión de aplicaciones como Instagram o TikTok también ha abierto estas herramientas a personajes humildes, alejados de esa obsesión por crear contenido viral, pero que con su autenticidad han cautivado a miles y millones de usuarios. Y algunos de esos personajes también han surgido en Murcia.

Por la Región de Murcia se pasan a menudo todo tipo de creadores de contenido. Desde algún 'tiktoker' especializado en el mundo de la gastronomía, hasta alguna joven británica que se ha mudado a Murica y cuenta todo lo que le sorprende de su nueva vida. Son solo un par de los numerosos ejemplos que intentan huir en las redes sociales de la imagen de meme que habitualmente se percibe desde fuera.

Pero más allá de estos creadores de contenido, Murcia también ha servido para crear sus propias figuras. Algunos como los murcianos que revolucionaron La Revuelta han surgido fuera de los límites de la Región, pero otros han partido desde entornos más humildes y propios de la geografía murciana. El último de estos es @el_paquico.

«Hola, amiguicos, soy el Paco. Mis nietas, que son más inquietas que un saco de pulgas, me han hecho una cuenta en el 'tiesto' (TikTok) porque dicen que me tengo que modernizar. A saber el lío en el que que me han metido, yo que estoy aquí tan a gusto con mis habicas y mis cosas», contaba este agricultor en su vídeo de presentación, publicado hace menos de dos semanas. «Esto de las tecnologías es más difícil que plantar cebollas», añade el texto de la publicación.

En una cuenta donde la biografía reza «desde el campo al 'tiesto'», los vídeos muestran la rutina de Paco, que lleva a cabo sus labores diarias con sus cultivos y 'Rogelia', su gallina. Es decir, lo que ha hecho durante toda la vida. En apenas unos días, ya suma más de 2.500 'me gusta' y su vídeo más viral roza las 50.000 visualizaciones. «He oído que está de moda el teletrabajo», comenta Paco. «Yo lo he probado, pero en vez de un ordenador tengo una 'azá' y en vez de un jefe tengo a la 'Rogelia' dándome órdenes. Y ni un día libre», cuenta un trabajador que practica «el campotrabajo».

La cuenta de TikTok, que aún acaba de arrancar pese a su prematuro éxito, promete seguir el día a día y las labores del campo que ha llevado a cabo Paco durante toda su vida. Esa autenticidad es lo que cautiva a las redes sociales: mientras algunos usuarios sienten esa realidad muy lejana, los que la conocen agradecen que se ponga en valor también en este mundo virtual.

El mundo rural también es viral

De hecho, no es el primer usuario de redes sociales que causa sensación mostrando la vida cotidiana y rural del campo o de su pueblo. Un joven granadino, conocido como @patica1999, se ha convertido en uno de los grandes personajes virales de España, con más de 1,5 millones de seguidores. O Ginés 'Corregüela', que desató un delirio 'bocadillero' en El Palmar cuando visitó hace unos años la pedanía murciana.