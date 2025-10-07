La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Basura esparcida a las puertas de la discoteca Luminata, ubicada en la zona de Centrofama.

Basura esparcida a las puertas de la discoteca Luminata, ubicada en la zona de Centrofama. Cedida

Los vecinos de Centrofama, en Murcia, hartos de que la zona se haya convertido en un «urinario público»

Remiten una treintena de denuncias al Consistorio ante las molestias que les generan las conductas incívicas de la clientela de las discotecas del entorno

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Martes, 7 de octubre 2025, 01:05

Comenta

Hace algo más de un año que los vecinos del entorno de Centrofama decidieron organizarse para tratar de frenar la degradación que vienen sufriendo ... en los últimos años. La joven asociación de residentes de las calles Greco, Rector Lostau y Doctor José Tapia Sanz se centró así, en un primer momento, en la lucha para erradicar la actividad ejercida en la zona por los gorrillas, a los que acusan de amenazar y hostigar a los viandantes, entre otras conductas incívicas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  2. 2 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  3. 3 Diez kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Murcia
  4. 4 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  5. 5

    Los procesos de estabilización hacen fijos a más de 12.500 interinos de la Comunidad
  6. 6

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  7. 7 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  8. 8

    Los grados de FP que tiene pleno empleo y pero que se quedan con plazas vacantes en la Región de Murcia
  9. 9 Herido grave en Lorquí tras caerle encima una viga en el polígono El Saladar
  10. 10

    La recuperación de la Marina del Carmolí arranca este mes tras cuatro años de trámites

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los vecinos de Centrofama, en Murcia, hartos de que la zona se haya convertido en un «urinario público»