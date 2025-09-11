La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Andrés, en su copistería y con el brazo en cabestrillo, muestra la foto del que asegura que fue su agresor.

Andrés, en su copistería y con el brazo en cabestrillo, muestra la foto del que asegura que fue su agresor. J. Carrión/ AGM

Las quejas por los gorrillas resurgen en Centrofama y alcanzan a otras zonas de Murcia

Un comerciante denuncia una agresión sufrida después de reprender a un aparcacoches y crece el malestar de los vecinos de la plaza del Rocío

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 11 de septiembre 2025, 01:00

No esperaba Andrés que sus días de asueto se vieran truncados de esta manera. Un cabestrillo da cuenta de que su hombro derecho no se ... encuentra precisamente en las mejores condiciones. Fractura de la extremidad proximal del humero, recoge el parte de atención sanitaria que recibió cuando acudió a las Urgencias del Hospital Reina Sofía hace pocos más de tres semanas. El mismo documento señala que Andrés refería haber sufrido una agresión por un aparcacoches en la zona de Centrofama.

