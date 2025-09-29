La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Clientes a primera hora de la mañana de un viernes en la plaza Puerta Nueva, a las puertas del local 'Una calle de París'.

Clientes a primera hora de la mañana de un viernes en la plaza Puerta Nueva, a las puertas del local 'Una calle de París'. Kiko Asunción / AGM

«Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia

Vecinos de la plaza Puerta Nueva estallan contra un 'after' de esta zona al que han denunciado, además de al Ayuntamiento, ante la Fiscalía

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Murcia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 01:30

Un niño arrastra una mochila con ruedas de camino al colegio, aún con cara de sueño. Detrás de él, su madre empuja una silleta con ... otro pequeño de corta edad. Y a unos metros de ellos, los clientes de un 'after' ubicado en ese entorno vociferan, discuten, beben en la vía pública e incluso consumen drogas a la vista de todo el vecindario. Es viernes por la mañana en la plaza Puerta Nueva, en el corazón de Murcia. Y esto, dicen los vecinos, también lo sufren sábados y domingos desde que el local levanta la persiana a las 7 y atrae a aquellos que quieren continuar con la fiesta cuando ya cierran el resto de locales y discotecas.

