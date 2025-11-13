Seis detenidos por robar carros de supermercado en Murcia La Policía Nacional encontró también casi un kilogramo de marihuana

LA VERDAD Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:44 | Actualizado 09:58h. Comenta Compartir

La Policía Nacional procedió a la detención de seis personas a quienes se les imputa la comisión de los delitos de apropiación indebida y contra la salud pública, en el transcurso de un operativo policial en prevención de la seguridad ciudadana desarrollado en la avenida Miguel Induráin de Murcia, interviniendo casi un kilogramo de marihuana y numerosos carros de compra pertenecientes a diferentes establecimientos comerciales por valor de 2.000 euros.

Los hechos ocurrieron en la avenida Miguel Induráin donde los agentes detectaron un asentamiento de varias personas observando un gran número de carros pertenecientes a supermercados de la zona y como manipulaban plantas de aspecto similar al cannabis.

Los agentes procedieron a la identificación de estas personas comprobando que la sustancia vegetal que manipulaban se trataba de marihuana arrojando un peso de casi un kilogramo.

También comprobaron que los carros de compra pertenecían a supermercados cercanos valorándolos en unos 2.000 euros, por lo que procedieron a la detención de las seis personas imputándoles los delitos de apropiación indebida y contra la salud pública.

Finalmente, los detenidos a quienes les constan antecedentes policiales por la comisión de hechos similares y otras tipologías delictivas fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.