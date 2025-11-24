La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La ventana del autobús, rota, tras el accidente. 061

La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia

Una de las afectadas fue trasladada al hospital Reina Sofía

LA VERDAD

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:54

Dos mujeres resultaron heridas este lunes por la tarde en un aparatoso accidente en la avenida Miguel Indurain de Murcia, a la altura de Puente Tocinos. Según los primeros avisos que recibió el 112, una rueda de un camión reventó, salió despedida e impactó violentamente contra la ventanilla de un autobús urbano, provocando importantes daños en el vehículo.

Como consecuencia del incidente, dos mujeres resultaron heridas. Una de ellas, una viandante de 55 años, fue asistida por los servicios sanitarios y trasladada al hospital Reina Sofía en una ambulancia de transporte sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. La otra afectada, una joven de 21 años que viajaba en el autobús, fue atendida en el lugar por el personal sanitario de una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) del 061, sin necesidad de traslado.

