El restaurante Frases de Murcia ya está abierto en su nueva ubicación

El restaurante Frases es uno de los locales de restauración referentes de la ciudad de Murcia. Bajo la batuta del chef Marco Antonio Iniesta y la jefa de sala María Egea, se ha convertido en uno de los establecimientos más en boga en el panorama culinario de la capital regional. Este proyecto comenzó su andadura en 2018. Su buen hacer encontró una merecida recompensa en diciembre de 2024, cuando obtuvo una estrella Michelín. De igual manera, la apuesta de Frases en sus fogones por la tradición y trabajo del producto local también le hizo merecedor de lograr un Sol de la Guía Repsol, reconocimiento que obtuvo en febrero de 2023.

Los interesados en disfrutar de la experiencia gastronómica que ofrece el restaurante Frases lo pueden hacer de dos maneras distintas, ya que el establecimiento dispone de dos menús diferentes. Por una parte, está el menú Tierra, que tiene un precio de 100 euros. Además, existe el menú Origen, con un precio de 85 euros. En ambos casos las bebidas no están incluidas.

El restaurante Frases se tomó un respiro en julio y ahora se encuentra de estreno, ya que ha vuelto a abrir sus puertas en su nuevo local, ubicado en la calle San Lorenzo de Murcia, tal y como adelantó LA VERDAD. En concreto, el proyecto de Marco Antonio Iniesta y María Egea se ha mudado al espacio que dejó libre el restaurante Maza, que cesó su actividad el año pasado.

Los interesados en degustar los manjares que salen de la cocina del restaurante Frases lo pueden hacer a partir de las 14:00 horas, en el servicio de mediodía y desde las 21:00 horas para las cenas.

