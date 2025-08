El reasfaltado del disuasorio del Malecón de Murcia llega a tiempo para Moros y Cristianos

Los mejores Moros y Cristianos de Murcia de la historia. «Hemos tirado la casa por la ventana; ya veremos cómo lo pagamos», reconocía ayer con ... cierto humor el presidente de la Federación, Alfonso Gálvez, durante la presentación del programa de festejos para este año. La ocasión lo merece, ya que en 2025 coinciden dos acontecimientos de relevancia para esta celebración que ha superado ya las cuatro décadas de vida: por un lado, la conmemoración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, una fecha que es parte de la razón de ser de estos festejos; por otro, la reciente declaración de este como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

No son pocas las novedades que traerá la propuesta para esta Feria de Septiembre de kábilas y mesnadas. La primera, al menos en el tiempo, no depende, sin embargo, de los festeros. Y es que el Ayuntamiento de la capital ha dado un paso más en la adecuación del parking disuasorio del Malecón como lugar de ubicación, ya consolidado, del Campamento Medieval. Así, hace apenas dos semanas, la Concejalía de Fomento y Patrimonio procedió a «ejecutar labores de mantenimiento motivadas por la aparición de numerosos socavones». Así, se han reasfaltado unos 5.000 m2 de aparcamiento, lo que supone un tercio de la superficie total. Justifica el Consistorio la actuación no solo por la celebración de esta fiesta, sino también «por el serio riesgo que el deterioro del firme suponía para los cientos de vehículos y peatones que usan este espacio cada día».

Principales actos 3 de septiembre Campaña solidaria de donación 'Sangre Festera', en el Cuartel de Artillería.

8 de septiembre Lectura del pregón a cargo de Marcos Ros en el Romea y apertura del Campamento Medieval.

11 de septiembre Desfile Infantil de Moros y Cristianos, que este año incorporará carrozas.

13 de septiembre Gran Desfile de Moros y Cristianos, de Alameda de Colón a la plaza Fuensanta, con 1.300 participantes.

14 de septiembre Ofrenda floral a la Virgen de la Arrixaca, alarde de arcabucería y Embajada de la Fundación de la Ciudad.

15 de septiembre Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla, Embajada de la Entrega de Llaves y el pasacalles final con la imagen de la Virgen hasta el Campamento.

«Estaba muy estropeado y algún esguince de tobillo de nuestros festeros ha dado fe de ello», explicaba Gálvez, agradecido por los trabajos, que se completan durante estos días con labores de limpieza. No será, sin embargo, hasta el 24 de agosto cuando comience el montaje del Campamento. Hay que recordar que este espacio se estrenó como sede festera en 2022, tras el parón que supuso para la celebración la pandemia. El traslado no llegó sin quejas por parte de los colectivos conservacionistas, ya que, aunque agradecieron la salida del Campamento del Jardín Botánico, instaron a la materialización de la zona verde que corresponde en dicho espacio –que es entorno BIC–, según el Plan General de Ordenación.

El Campamento abrirá sus puertas el lunes 8 de septiembre, presidido por dos grandes pantallas luminosas, orientadas tanto a su entrada como a la autovía, en las que se mostrarán un mensaje de bienvenida y los logotipos de las empresas colaboradoras. Y es que ha sido la vía del patrocinio una de las que se han explorado para conseguir financiar unas fiestas cada vez más ambiciosas. «Contaremos en el gran desfile con un boato espectacular, nunca visto en Murcia», adelantaba Gálvez en relación al evento central de estas fiestas, que volverá a tener lugar el sábado anterior a la Romería de la Patrona, es decir, el 13 de septiembre.

Recoge este programa, además de la principal puesta de largo de la familia festera, actividades organizadas para grandes y pequeños por kábilas y mesnadas. Una novedad, por ejemplo, será el desarrollo toda la semana de un 'Scape Templario', consistente en un recorrido histórico y lúdico por el casco antiguo con retos culturales que desembocan en un cofre con premios en el Campamento Medieval.

Aunque las actividades arrancarán el día 2 de septiembre, con la presentación de la Revista Festera y seguirán el 3 con una campaña de donación de sangre, las fiestas no cogerán velocidad de crucero hasta la lectura del pregón, que tendrá lugar en el Teatro Romea, el día 8, y correrá a cargo del eurodiputado socialista Marcos Ros. Irá esta precedida de un desfile que aumentará sus charangas y dará paso a la inauguración del Campamento. El espíritu de Moros y Cristianos volverá a plasmarse en la representación de las Embajadas de Murcia, los días 14 y 15 en la plaza Belluga, que mejoran su escenario con un pasillo desde la Catedral. Tampoco faltará la pólvora con el alarde de arcabucería. La fiesta sigue disparándose.