La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la plaza de las Flores, ocupada en buena parte por las mesas y sillas de los establecimientos hosteleros del entorno. JAVIER CARRIÓN / AGM

Planean reordenar las terrazas de la plaza de las Flores de Murcia el próximo verano

El Consistorio cuenta con una propuesta encima de la mesa que plantea delimitar con maceteros y elementos florales el área para las mesas y sillas

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:19

Comenta

Primero fue el turno de Cardenal Belluga y después de la plaza de la Universidad y de Europa. El Ayuntamiento de Murcia tomó hace ... unos pocos años la decisión de reordenar la terrazas hosteleras instaladas en estos espacios emblemáticos del casco histórico de la ciudad, tanto por criterios estéticos como para asegurar las zonas de paso y adaptarse a la 'declaración de zonas de protección acústica especial en Murcia Centro' (ZPAE), aprobada en 2018 por la Junta de Gobierno y que exigía, entre otras medidas, un control y reordenación de las terrazas en entornos de carácter residencial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  2. 2 Los conductores murcianos retrasan la compra de la luz de señalización V16, que será obligatoria en enero
  3. 3 Elegir ducharse por la mañana o por la noche influye en tu salud: un médico revela la mejor opción
  4. 4 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía
  5. 5 Fallece a los 79 años la artista cartagenera Dora Catarineu, tan querida como admirada por su obra apasionada e impulsiva
  6. 6

    Los médicos del SMS ignoran la oferta para trabajar por las tardes en residencias del IMAS o la valoración de la Dependencia
  7. 7 Una menor mata a su cuñada de 20 años en Gijón en presencia de su familia
  8. 8

    Educación pagará parte de la beca aunque el universitario no se matricule todo el curso
  9. 9

    El Real Murcia Club de Tenis busca presidente: los dos candidatos responden a LA VERDAD
  10. 10 Nuevo residencial en la zona norte de Murcia: estas son las características del proyecto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Planean reordenar las terrazas de la plaza de las Flores de Murcia el próximo verano

Planean reordenar las terrazas de la plaza de las Flores de Murcia el próximo verano