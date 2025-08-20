La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Interior calcinado de las instalaciones de la peña La Crilla. J. Carrión / AGM

La peña huertana La Crilla no tendrá ventorrillo en Los Huertos tras el incendio de su sede

Desde la organización piden que no se realicen donaciones por el momento hasta que se haya demolido y reconstruido el edificio

LA VERDAD

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:20

La peña huertana de Murcia La Crilla anunció este miércoles que, tras el incendio que devoró su sede hace apenas una semana, será imposible que abrán el ventorrillo como de costumbre de cara a Los Huertos de la Feria de Murcia en septiembre.

«El fuego ha calcinado una de las partes más importantes del patrimonio cultural de la peña, entre otras áreas de actividad, la barraca-museo, su alma, que daba fundamento al entorno costumbrista que ofrecía en su sede social de Puente Tocinos. Un legado ancestral recibido de generaciones pasadas, una herencia irrecuperable, con mobiliario, enseres domésticos, otros utensilios y vestimenta con antigüedad centenaria», lamentan en un comunicado.

La junta directiva de La Crilla agradece «la infinidad de muestras de solidaridad recibidas así como las múltiples propuestas de colaboración que nos llegan, por el impactante gravamen sufrido por el colectivo costumbrista murciano que de manera inequívoca afecta al común patrimonio cultural».

La junta directiva asegura que hará lo posible rehabilitar las zonas afectadas y reponer el material calcinado lo antes posible. «Somos absolutamente conscientes de que la recuperación del mobiliario, prendas de vestuario y utensilios históricos es inviable. Esto quedará en el recuerdo más íntimo, emotivo y sangrante de todos nosotros».

Asimismo, piden que no se realicen donaciones ni se convoquen campañas para recaudar fondos por el momento, ya que la propia peña solicitará ayuda cuando esté en disposición de poder gestionarla con rigor y orden.

