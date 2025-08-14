La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen del interior y la cocina de la peña, quemado, este jueves. Javier Carrión / AGM

Mazazo para la familia huertana: se quema la sede la Peña La Crilla de Puente Tocinos

El fuego, declarado pasada la una de la tarde, calcina buena parte del complejo, llevándose por delante la casa-museo

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 14 de agosto 2025, 16:32

Un mazazo para la familia huertana. Eso es lo que ha supuesto el incendio de la sede de una de las peñas más emblemáticas y queridas de la Federación de Peñas, La Crilla de Puente Tocinos. Pasaba la una de la tarde cuando comenzaba el fuego en este complejo huertano tradicional, enclavado en el carril de la Torre de la pedanía.

«Hemos perdido casi todo lo importante», explicaba Juan García Serrano, que además de presidente de esta peña, lo es de la Federación en su conjunto. El fuego se ha llevado por delante la casa-museo, la barraca, las cocinas y la 'tena', así como todo lo que se encontraba ya dispuesto en los exteriores, incluida la pérgola, para servir cenas durante la Feria, con la instalación de su propio Huerto. De hecho, La Crilla monta su ventorrillo en Fiestas de Primavera en su propia sede.

«Quizás el edificio de la sede social, en sí, es lo que mejor ha aguantado», explicaba García Serrano, subrayando que «el valor material de la pérdida es importante, pero aún lo es más el sentimental; ahí teníamos un legado». Unas dos horas y media han tardado los bomberos en extinguir un fuego en el que han trabajado casi una docena de efectivos con tres vehículos. Apunta García Serrano que el origen del incendio no está por el momento claro, aunque cree que «se ha iniciado exteriormente», apostilla. No obstante, se están investigando las causas», según indicaron fuentes municipales.

Sillas y mesas de la peña La Crilla Javier Carrión / AGM

«Ahora nos toca valorar las pérdidas», apuntaba el presidente, consciente de que viene un año complicado por delante. Por lo pronto, habrá que decidir qué ocurre con las actividades folclóricas a partir del mes de septiembre, que tenían lugar en la sede y que pueden verse forzadas a parar en seco. «La junta directiva deberá decidir este lunes», apostilla. Hay que recordar que la Crilla es una peña muy activa, que se caracteriza por la realización en su sede de actividades culturales abiertas a toda la ciudadanía. Posiblemente, la Crilla precise ahora de la solidaridad de todos para poder remontar el vuelo. Por lo pronto, el alcalde, José Ballesta, quiso ayer este jueves todo su «apoyo y solidaridad» a esta gran familia «en estos momentos tan difíciles».

