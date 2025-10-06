La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM, la semana pasada. Kiko Asunción / AGM

Nuevas críticas al Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad por el «abandono» del transporte público

El incendio en un autobús de Movibus motiva más quejas

LA VERDAD

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:57

El incendio en un vehículo de Movibus a la entrada del campus de la UCAM el pasado viernes es el punto de partida de una nueva denuncia pública por parte de la Plataforma en Defensa del Transporte Público de la Región, que califica el suceso de «símbolo del abandono del transporte público regional».

Mediante un comunicado, la entidad instó a la Comunidad Autónoma y al Ayuntamiento de Murcia a «dejar de esconderse» ya que, a su entender, «con esta larga serie de prórrogas y más prórrogas [de las concesiones de los servicios urbano e interurbano] solo se consigue que las empresas no inviertan [en la flota de vehículos] por el temor lógico a que no sigan cuando se adjudiquen».

El resultado, previsible para la plataforma, es una suma de «autobuses viejos, quizás poco o mal mantenidos, incomodidades, sin aire acondicionado, contaminantes y poco accesibles». Respecto al bus incendiado hace cuatro días, precisaron desde la entidad que el vehículo, matrícula 9757 HNG, «vino de Madrid, de las concesiones que Interbus tiene allí y que, seguramente, desechó porque no cumplía con los parámetros exigidos por el Consorcio Regional de Transportes». Matriculado en diciembre de 2012, tenía la etiqueta ambiental B. Y matizan que, «independientemente del motivo del incendio y sin prejuzgar», se trata de una muestra más del abandono que denuncian.

