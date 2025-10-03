La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El autobús, ardiendo, en la rotonda de entrada a la UCAM, en Murcia.
El autobús, ardiendo, en la rotonda de entrada a la UCAM, en Murcia. Kiko Asunción / AGM

Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM

El fuego genera un gran columna de humo, pero en principio no hay heridos

A.G.B.

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:47

El incendio de un autobús ha generado alarma este viernes por la mañana en las pedanías murcianas de La Ñora y Guadalupe. El vehículo ha ardido en una salida de la rotonda que marca el límite entre estas dos poblaciones, en la entrada al Campus de los Jerónimos de la UCAM, donde se han desplazado bomberos de Murcia para apagar el fuego.

A partir de las 11.30 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una gran cantidad de llamadas por el fuego, que se ha declarado en una zona con mucho tráfico de vecinos y estudiantes. En esa zona, por donde pasa todo el tráfico que llega de la autovía hacia La Ñora y Javalí Viejo, hay también una parada de tranvía y otra de autobús.

La gran columna de humo negro ha sido visible desde desde las pedanías de alrededor. Sin embargo, según aseguran fuentes de Emergencias 112, no hay heridos, ya que no se ha solicitado el traslado de ninguna ambulancia.

