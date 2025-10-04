Fomento desconoce las causas del incendio de un autobús en La Ñora, donde sigue cortado el acceso por la Costera Norte El Ayuntamiento ha repuesto la señalización afectada en este tramo, pero no da un plazo concreto para su reapertura

La Consejería de Fomento asegura que se desconocen las causas del incendio en el que ardió un autobús este viernes cuando circulaba entre las pedanías murcianas de La Ñora y Guadalupe. Fuentes de este departamento, responsable de estas líneas Movibús de circulación interurbana, remarcan que se trataba de un vehículo que en el momento del suceso circulaba sin pasajeros y en el que el conductor no sufrió ningún daño. Las llamas levantaron una gran columna de humo y el suceso despertó inquietud entre los vecinos por su proximidad a la urbanización del Portón de Los Jerónimos y a la UCAM.

También produjeron en los primeros momentos importantes retenciones, ya que se trata de una vía de acceso directa tanto a esta urbanización y al campus universitario como a la pedanía de La Ñora e incluso a Javalí Viejo. Este sábado, este tramo de la Costera Norte en sentido de entrada sigue cerrado al tráfico y desde el Ayuntamiento no han concretado cuando podrá reabrir. Como vía alternativa de acceso, los conductores cuentan con la Avenida de Los Jerónimos.

Fuentes municipales detallan que, por otra parte, sí se repuso ya en la tarde del viernes la señalización vial afectada, entre otros elementos, tres semáforos de vehículos, otros tres de peatones y un semáforo a nivel alto.

Este incidente también ha servido para las críticas que han llegado desde las filas del PSRM-PSOE el Ejecutivo autonómico del PP. Según su diputado en la Asamblea Regional, Miguel Ortega, el presidente Fernando López Miras «pone en circulación autobuses que arden».

El diputado socialista critica que el transporte público de la Región «es del siglo pasado y con autobuses que, en otras comunidades autónomas, no pasarían la ITV, además de la falta de frecuencias». Desde el PSOE, proponen renovar la flota por autobuses eléctricos y mejorar su frecuencia, además de implementar bonos de transporte que faciliten la movilidad a los ciudadanos y ciudadanas.