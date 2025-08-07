Así sería Murcia si conservara sus edificios históricos, según la IA: «La ciudad que podríamos haber tenido»

María Ramírez Jueves, 7 de agosto 2025, 21:09 Comenta Compartir

Murcia está de celebración este 2025. La ciudad cumple 1.200 años desde su fundación por el emir Abderramán II en el año 825. Para conmemorar este aniversario, se ha preparado una programación cultural con citas y actividades que permiten conocer a fondo la historia del municipio y su evolución con el paso de los siglos.

El Ayuntamiento de Murcia, en una página web dedicada para esta ocasión, se plantea como objetivo convertir las calles y plazas de la ciudad en un «museo vivo» con exposiciones, espacios de reflexión e intervenciones transformadoras que prometen hacer vibrar a todos los que pongan un pie en su asfalto. Entre las múltiples iniciativas enmarcadas en este plan está 'El Esplendor de Murcia', un bloque temático para el verano que incluye conciertos, cine al aire libre, verbenas populares y eventos culturales sobre los siglos XVII y XVIII.

La inteligencia artificial recrea la ciudad

Una buena fórmula de acercarse a su historia es a través de la recreación visual. Esta ha sido precisamente la propuesta de un profesor de Geografía e Historia de Cataluña, que ha compartido en su perfil de X (@HistoryViews) una serie de imágenes generadas con inteligencia artificial que simulan cómo podrían haber sido algunos de los rincones de Murcia si se hubieran conservado intactos hasta la actualidad. «Quiero conmemorarlo como mejor se me ocurre: jugando con la IA a imaginar cómo sería la ciudad si no se la hubiesen cargado», expresó el docente.

Murcia cumple 1200 años en 2025 y quiero conmemorarlo como mejor se me ocurre: jugando con la IA a imaginar cómo sería la ciudad si no se la hubiesen cargado. Fantasía? Puede, pero también llamada de atención a los políticos, porque no cuidar nuestro patrimonio es no tenen futuro pic.twitter.com/5pVj5zbY9R — Historiador 🍋 (@HistoryViews) August 7, 2025

El álbum de fotos hace un recorrido por algunos de los puntos más emblemáticos del municipio, como el Castillo de Monteagudo, el Palacio de los Vélez, la Casa Celdrán y la iglesia de San Antolín. Entre los espacios inmortalizados también se encuentran los Baños Árabes de Madre de Dios (siglo XII), declarados Monumento Nacional en 1931 y que fueron demolidos en 1953 por orden del alcalde Domingo de la Villa para abrir Gran Vía. Asimismo, figura el Alcázar Menor tanto por dentro como por fuera. La muestra también recoge algunas joyas menos conocidas: el claustro del convento de la Trinidad y el Recreative Garden de Espinardo.

Una de las conclusiones que saca el historiador de este proyecto es la pérdida de algunos espacios de la ciudad: «¿Cómo es posible que Murcia destruyera tanto de su entramado histórico?». Gracias a esta iniciativa visual, se puede intuir un poco mejor cómo era la ciudad antiguamente y cómo ha evolucionado. Numerosos usuarios han elogiado su trabajo y han expresado su impotencia por los edificios que se han perdido: «La ciudad que podríamos haber tenido». Eso sí, hay que recordar que son imágenes creadas por la inteligencia artificial y que no son reproducciones exactas de la realidad.