Robles y el director de la AGA con alumnos de cuarto curso, entre ellos la Princesa de Asturias. M.Defensa

La Academia General del Aire y del Espacio tendrá un 46% más de alumnos en cinco años hasta alcanzar casi 700

La ministra de Defensa visita la Base Aérea de San Javier y se reúne con alumnos de distintos cursos, entre ellos la Princesa de Asturias

Gregorio Mármol

Gregorio Mármol

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:12

Comenta

La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) tiene previsto acercarse a los 700 alumnos en el plazo de cinco años, un 46,5% ... más de los que tiene en el curso vigente. Así lo destacó su director, el coronel Luis González Asenjo, durante la visita de inspección que este jueves realizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Base Aérea de San Javier.

