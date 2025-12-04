La Academia General del Aire y del Espacio tendrá un 46% más de alumnos en cinco años hasta alcanzar casi 700

La Academia General del Aire y del Espacio (AGA) tiene previsto acercarse a los 700 alumnos en el plazo de cinco años, un 46,5% ... más de los que tiene en el curso vigente. Así lo destacó su director, el coronel Luis González Asenjo, durante la visita de inspección que este jueves realizó la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Base Aérea de San Javier.

Esa tendencia se enmarca en el aumento de plazas contemplado por el Gobierno para incrementar a medio y largo plazo el número de oficiales y suboficiales a las necesidades de futuro de las Fuerzas Armadas. En el caso concreto de la AGA, la previsión es pasar de los 472 estudiantes del curso 2025/2026 a 692 en el año 2030, incluidos los del cuerpo general y los de las escuelas de especialización (Ingenieros e Intendencia). Y en ese incremento, el coronel Asenjo destacó el de mujeres aspirantes a oficiales, que pasará de las 76 alumnas del curso actual a las 113 previstas en el horizonte 2030.

El director de la AGA informó a la ministra de los avances en transformación de instalaciones y edificios en la base aérea para mejorar la habitabilidad y la comodidad de los alumnos y del personal docente y de servicios. No obstante, advirtió que será necesario remodelar o construir a corto plazo dos pabellones más para atender el incremento de personal femenino, así como del número de alumnos en general. Por la AGA también pasan todos los años en distintas estancias un centenar de alumnos de la Academia Central de la Defensa, donde se forman los militares de los cuerpos comunes (jurídicos, interventores, sanitarios y músicos) de las Fuerzas Armadas.

Robles inició su visita a la AGA con un encuentro privado en la zona de vuelos con alumnos de cuarto curso que seguían una clase con el comandante Alberto Guzmán. Entre los cadetes estaba la Princesa de Asturias, que tras esa visita siguió su programa de formación junto al resto de compañeros alejada del lugar donde estaban los periodistas que siguieron la visita. Posteriormente, la ministra conoció el innovador Sistema Integrado de Entrenamiento, que en enero estrenará su tercer simulador de última generación para el adiestramiento de los futuros pilotos. Robles se subió a una de las máquinas básicas y recibió explicaciones de su funcionamiento por parte del teniente coronel Gonzalo López García de Carellán, el primer aviador español en alcanzar las mil horas de vuelo en las nuevas E.27Pilatus.

Aunque ni el Ministerio ni la AGA informaron de ello, la ministra también conoció un nuevo centro de control para vehículos aéreos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés). Se trata de un espacio de acceso restringido y material clasificado que ha sido habilitado en la zona de vuelos del aeropuerto de la base.

La visita a San Javier concluyó con una reunión informal con una comisión de alumnos de todos los cursos de la AGA. Robles se dirigió a ellos para decirles: «Son ustedes el futuro; profesionales preparados que cuentan con unos valores y un compromiso que hacen que nuestras Fuerzas Armadas hayan sido, sean y continúen siendo en el futuro un orgullo para todos». Y recalcó varias veces que «estudien y aprovechen los mejores momentos de sus vidas», así como que «interioricen los valores» de las Fuerzas Armadas. Al respecto, la ministra compartió con ellos la misión de policía aérea recién iniciada en Lituania por un nuevo contingente de aviadores españoles con cazas F-18 y el equipo antidrones del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) en el marco de la misión para proteger el espacio aéreo aliado en el flanco este de la OTAN.