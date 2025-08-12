El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»

José Luis Muelas, conocido como 'El Muelas', llamó a las 17 horas del domingo 3 de agosto a la Guardia Civil para decir que ... tenía un muerto en su casa. El cadáver, que estaba en un armario, era de David Valera, 'El Lucero', que según el informe preliminar de autopsia llevaba entre tres y cuatro días muerto y presentaba un corte mortal en el cuello.

El Muelas, de 54 años, les dijo a los guardias civiles del puesto de Santomera que acudieron a su domicilio, utilizado como fumadero de pasta base de cocaína, que había habido una pelea hacía dos días, que el cuerpo de la persona fallecida estaba allí desde entonces y que había estado varios días conviviendo con él en su piso.

Los agentes entraron en la casa, situada en la calle Escritor Juan Valera, de la pedanía murciana de Cabezo de Torres, y sintieron un fuerte olor a putrefacción. Examinaron las habitaciones y localizaron en el interior de un armario el cuerpo sin vida de un hombre, que estaba tumbado en el suelo, en avanzado estado de descomposición. «Yo no he sido, ha sido Francisco Fernández», les soltó. Pero fue detenido.

Asegura que no llamó antes a la Guardia Civil por temor. «Si dices algo, también te vas para adelante», le advirtió

Aunque en una primera versión, El Muelas aseguró que no estaba en ese momento en el domicilio, en su declaración en el juzgado mantuvo la acusación y añadió detalles de cómo Francisco acabó supuestamente con su vida. Contó que los dos discutieron «por temas familiares, algo de los hermanos de Francisco», y que David le dijo varias veces que lo dejara en paz, pero «Francisco no lo dejaba». Que él intentó calmar las cosas, pero Francisco insistía, con un cuchillo en una mano, hasta que ambos fueron al baño. Allí, según declaró El Muelas, Francisco «lo degolló por detrás, sujetándolo con un cable o cuerda para que no pudiera defenderse». Después, según su versión, lo metió en el armario y le dijo: «Descuartízalo y deshazte del cuerpo». «Yo no sirvo para eso», le habría respondido él, según consta en el auto de prisión al que LA VERDAD ha tenido acceso.

Miedo a represalias

El Muelas admitió que se deshizo del cuchillo y de una prenda de la víctima, arrojándolos a un contenedor cercano al día siguiente. Asegura que no llamó antes a la Guardia Civil por miedo a las represalias. «Si dices algo, también te vas para adelante», le advirtió supuestamente Francisco. La declaración de Muelas, sumada a las imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Francisco y a la víctima juntos la mañana del jueves 31 de julio en un supermercado de la localidad, y al hallazgo de un cuchillo enterrado en una tinaja en la casa del acusado, apuntan a que puede ser el autor material del 'crimen del fumadero'.

Francisco, de 30 años, tiene un abultado historial por delitos violentos. Se le atribuye la presunta autoría de otro homicidio en septiembre del año pasado, amenazas y atentado contra la autoridad. Fue arrestado el jueves 7 de agosto por la noche en un bar cercano a su domicilio, tras un dispositivo de vigilancia. En el registro de su vivienda, los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Las Torres de Cotillas, que llevan el caso, hallaron un cuchillo enterrado en una tinaja, «aparentemente ocultado de forma deliberada», según las diligencias, que podría haber sido el arma utilizada en el crimen. Por su parte, en su declaración en el juzgado, Francisco mantuvo su inocencia y aseguró que no estaba en el piso en el momento en el que ocurrieron los hechos. Reconoció que estuvo con la víctima la mañana del 31 de julio, pero que no tenía nada en contra de David para atentar contra su vida. Manifestó, asimismo, que al analizar el cuchillo encontrado en su vivienda, se comprobará que «nada tiene que ver» con lo que se investiga.

El acusado, cuya defensa han asumido los abogados penalistas Jorge Novella y José Antonio Vicente García, ingresó en prisión provisional el sábado 9 de agosto por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia en funciones de guardia. El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que está a la espera de los resultados definitivos de la autopsia. Tampoco se descarta la posible participación de más personas en el crimen.