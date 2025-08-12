La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un agente de Criminalística de la Guardia Civil inspecciona el piso donde se halló el cadáver. JAVIER CARRIÓN / AGM

El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»

El dueño de la casa donde apareció el cadáver de David Valera declara que el segundo detenido lo mató en el cuarto de baño tras discutir «por temas familiares»

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Martes, 12 de agosto 2025, 23:50

José Luis Muelas, conocido como 'El Muelas', llamó a las 17 horas del domingo 3 de agosto a la Guardia Civil para decir que ... tenía un muerto en su casa. El cadáver, que estaba en un armario, era de David Valera, 'El Lucero', que según el informe preliminar de autopsia llevaba entre tres y cuatro días muerto y presentaba un corte mortal en el cuello.

