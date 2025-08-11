El Muelas acusa al segundo detenido de ser el autor del 'crimen del fumadero' en Cabezo de Torres
El primer arrestado señala a Francisco F. como la persona que mató a David Valera y ocultó su cadáver en un armario de su piso en Cabezo de Torres
Lunes, 11 de agosto 2025, 23:41
El Muelas, el primer detenido relacionado con la muerte de David Valera, conocido como 'El Lucero', declaró ante los investigadores de la Guardia Civil ... que el segundo arrestado, Francisco F., de 30 años y vecino de la localidad murciana, fue el autor material del crimen en un piso-fumadero de la calle Escritor Juan Valera, en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. «Yo no he sido, ha sido Francisco», confesó a los agentes de la Guardia Civil.
El cadáver fue hallado por los agentes el pasado domingo 3 de agosto, tras dar los vecinos del edificio 'Greco' un aviso por el mal olor que procedía del 2º C del bloque de viviendas.
El segundo sospechoso fue capturado dos días después, el miércoles por la noche, en un operativo de la Guardia Civil desplegado en la misma pedanía. El arresto se produjo antes de las 23 horas, cuando se dirigía al bar Las Cumbres, muy cerca de su vivienda y del domicilio de la víctima, del que era vecino. Fue detenido en el interior de este local. La titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en funciones de guardia, ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para Francisco y le investiga por delito de homicidio. Por el momento, la Policía Judicial no ha concretado su grado de implicación ni si podría haber más personas relacionadas con el homicidio.
El sospechoso fue capturado tres días después de encontrar el cuerpo cuando estaba en un bar de la pedanía
El cuerpo de El Lucero apareció el domingo, oculto dentro de un armario de la vivienda. Tenía un profundo corte en el cuello y, al parecer, llevaba muerto dos días. El piso era conocido por los vecinos como punto habitual de consumo de base, con un trasiego constante de toxicómanos.
Un vecino del inmueble recordó en los días previos al hallazgo que solo habrían estado allí El Muelas y otros dos hombres. «David entró el viernes o el sábado y se los encontró a los tres dentro», afirmó. La Benemérita mantiene abierta la investigación y la participación de los arrestados.
