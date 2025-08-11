La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Guardia Civil, en la entrada del edificio de Cabezo de Torres donde fue hallado el cadáver. Javier Carrión / AGM

El Muelas acusa al segundo detenido de ser el autor del 'crimen del fumadero' en Cabezo de Torres

El primer arrestado señala a Francisco F. como la persona que mató a David Valera y ocultó su cadáver en un armario de su piso en Cabezo de Torres

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:41

El Muelas, el primer detenido relacionado con la muerte de David Valera, conocido como 'El Lucero', declaró ante los investigadores de la Guardia Civil ... que el segundo arrestado, Francisco F., de 30 años y vecino de la localidad murciana, fue el autor material del crimen en un piso-fumadero de la calle Escritor Juan Valera, en la pedanía murciana de Cabezo de Torres. «Yo no he sido, ha sido Francisco», confesó a los agentes de la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas
  2. 2 Abre un nuevo outlet con ropa de Shein y Temu en Murcia: todas las prendas a 5 euros
  3. 3 Murcia estrenará en 2027 la zona verde más grande del municipio
  4. 4 El Ayuntamiento de Molina borra el mural dedicado a las mujeres conserveras de la ciudad
  5. 5

    Un huerto de Cabezo de Torres guarda los vestigios de un jardín barroco único
  6. 6

    La revolución antiobesidad: «Como la mitad que antes»
  7. 7 El Gobierno da un mes a la alcaldesa de Jumilla para anular la restricción a los rezos islámicos
  8. 8 Las tormentas se suman a la ola de calor en parte de la Región de Murcia este martes
  9. 9

    Los musulmanes de Jumilla plantean una nueva mezquita para cerrar el conflicto
  10. 10 Arden el mural de la plaza Pico Roldán de Canteras y las mesas y sillas destinadas a las fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Muelas acusa al segundo detenido de ser el autor del 'crimen del fumadero' en Cabezo de Torres

El Muelas acusa al segundo detenido de ser el autor del &#039;crimen del fumadero&#039; en Cabezo de Torres