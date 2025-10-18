La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La sentada, este sábado, de los ciclistas.

La sentada, este sábado, de los ciclistas. Ros Caval / AGM

Minuto de silencio, sentada y flores para rendir homenaje al ciclista fallecido en la pedanía murciana de Cobatillas

El Ayuntamiento de Murcia ya ha arreglado el bache que provocó el accidente

LA VERDAD

Sábado, 18 de octubre 2025, 11:49

Una corona de flores y el silencio de más de medio centenar de compañeros de bicicleta recordaron en la mañana de este sábado que la vida de José Luis Sarmiento, más conocido como El Halcón, importa. La sentada de ciclistas procedentes de la Vega Baja alicantina, sobre un punto de la antigua carretera de Alicante ( N-340), entre la pedanía murciana de Cobatillas y Santomera, se mantuvo a pesar de que el bache en la carretera que provocó el accidente mortal de El Halcón fue parcheado de urgencia por el Consistorio murciano entre este jueves y viernes por la mañana.

Familiares del fallecido, este sábado, en el lugar del accidente. Ros Caval / AGM

José Luis perdió la vida el pasado domingo cuando hacía una ruta con su 'grupeta' de siempre por las carreteras del noreste del municipio de Murcia. Unos cuarenta aficionados a este deporte habían partido ese día de la zona de Orihuela, donde residía Sarmiento, concretamente en la pedanía de Rincón de Bonanza. «El Halcón pedaleaba por la parte de fuera de la 'grupeta', cuando pasó por encima de un profundo bache, que hizo que le reventara la rueda delantera», explicó uno de sus compañeros. Esta circunstancia hizo que José Luis resbalara y se fuera al suelo, invadiendo el carril contrario, con la mala suerte de que un vehículo lo arrolló.

