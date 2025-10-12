Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta El cuerpo sin vida del varón ha sido encontrado en la carretera nacional 340 en dirección a Cobatillas desde Santomera

LA VERDAD Domingo, 12 de octubre 2025, 10:41 Comenta Compartir

Un hombre de 72 años falleció este domingo en la pedanía de Cobatillas, en Murcia, cuando circulaba en bicicleta. Fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias en la Región de Murcia confirman a LA VERDAD la muerte del varón. Varias llamadas alertaron al 112 de que el cuerpo del hombre se encontraba tendido en el suelo en la carretera nacional 340 en dirección a Cobatillas desde Santomera.

Se investiga si la muerte del varón fue producida a causa del impacto que pudo recibir de un turismo cuando circulaba en bicicleta.

Temas

Cobatillas