Arreglan el bache en el que se mató un ciclista en Murcia hace unos días «No querían la foto junto a la protesta», señala una vecina en relación al acto de homenaje y denuncia que los compañeros del fallecido realizarán este sábado

«Tras un par de años conviviendo con el bache, lo han arreglado en dos días; tiene pinta de que no quieren la foto de la protesta de hoy al lado del socavón». Así se manifestaba este viernes Fina Coll, vecina que lleva más de tres décadas viviendo junto al punto en el que perdió la vida un ciclista aficionado el pasado domingo, tras sufrir un accidente causado por un desperfecto en la carretera.

Y es que este sábado varios centenares de amantes del deporte de la bicicleta, procedentes de la alicantina Vega Baja, están convocados a realizar un pequeño homenaje al fallecido, José Luis Sarmiento, más conocido por todos como El Halcón, justo en el lugar en el que ocurrió todo, en un punto de la N-340, antigua carretera de Alicante, entre la pedanía murciana de Cobatillas y Santomera.

«La protesta sigue adelante, me pillas recogiendo la corona de flores que vamos a depositar», explicaba este viernes a LAVERDAD Pepe 'El Metra', uno de los organizadores de la 'grupeta' en la que solía rodar El Halcón y que fue testigo directo del siniestro. Este pelotón reivindicativo, que busca también denunciar el mal estado de las carreteras de la zona, partirá así a las 8.20 horas de Orihuela con la intención de completar la ruta que José Luis no pudo cerrar hace tan solo unos días. Además, sobre las nueve de la mañana se guardará un minuto de silencio en el fatídico enclave.

No encontrarán los ciclistas el bache en el que El Halcón reventó la rueda, antes de caer y ser arrollado por un vehículo, y ello porque el Ayuntamiento de Murcia procedió a su parcheo entre este jueves y viernes. En concreto, ha reparado esta semana cinco desperfectos en esta vía, separados todos ellos por apenas unos metros. «Hemos arreglado los que se consideraban más urgentes, pero hay que señalar que actuaciones como estas se producen todos los días de la mano de las 59 juntas municipales; de hecho, ya hemos invertido este año hasta tres millones de euros en reparaciones de este tipo», indicaban a LAVERDAD fuentes del Consistorio.

«Esta vía tiene un tráfico enorme, con mucha presencia de camiones; lo que necesitamos es un asfaltado total del tramo, porque tenemos otras zonas cuarteadas», reclamaba por su parte Fina, señalando que la última actuación de este tipo se quedó hace unos pocos años casi a las puertas de su vivienda. «Hubo otro accidente grave y se asfaltó, pero en la zona del supermercado; parece que estamos en tierra de nadie»; añadía señalando que ha visto a camiones reventar la rueda frente a su casa y ha tenido que curar a diversos usuarios de patinetes accidentados. «Todos sabíamos que algo iba a pasar», incidía Pepe Ortega, también vecino. Frente a ellos, en la otra orilla de la carretera, alguien ha instalado una pancarta con el mensaje 'No más muertos; soluciones ya'. «¿Saben quién la ha colocado?». Caras de circunstancias: Fuenteovejuna, todos a una.