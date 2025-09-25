La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los profesores Pérez Sánchez y García Zapata observan una imagen de la escultura. Javier Carrión / AGM
La Murcia que no vemos

No cayó la breva de Salzillo

La talla alcanzó los 85.000 euros y el misterio es ahora es aclarar quién la compró, pues solo ha trascendido que fue un particular y por teléfono

Antonio Botías

Antonio Botías

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:29

Lo supo casi nada más verla. Era de Salzillo. Tan convencido estaba de ello que estampó su firma en el informe que la atribuía ... al genial escultor. Les escribo sobre el profesor de Historia del Arte de la UMU, el maestro Manuel Pérez Sánchez. Pocos olfatos artísticos como el suyo existen en estos lares. Algo tuvo que ver también, por cierto, otro reconocido profesor: Ignacio José García Zapata. Ante sí tenía una talla de la Virgen de la Merced, la misma que el otro día salió a subasta.

